ONE PIECEムック発売！尾田栄一郎8000字インタビューや描き下ろしマンガも

尾田栄一郎「ONE PIECE」の連載20周年を記念したムック「ONE PIECE magazine」のVol.1が、本日7月7日に発売された。

同書には尾田による「ONE PIECE」のスペシャルエピソード「Luff」をはじめ、インプット方法やマンガの執筆について語った尾田への8000字インタビュー、エースを主人公にしたひなたしょうによる小説「ONE PIECE novel A」、麦わらの一味の各キャラにスポットをあてた大崎知仁による短編小説「ONE PIECE novel Straw Hat Crew」、ルフィ、エース、サボの幼少期のエピソードを絵本風にした長田真作「ONE PIECE picture book 光と闇と ルフィとエースとサボの物語」などを収録。「ONE PIECE novel A」では第1話の扉絵を寺田克也が描いている。

このほか各界の著名人が「ONE PIECE」について語るコーナーには、「教団X」などで知られる中村文則が登場。また尾田が執筆中に聴いている音楽を紹介する「BROOK BROADCAST STATION」をはじめ、フランキーのナビゲートで木箱の作成過程を紹介する「海賊大工」、サンジおすすめの料理レシピを公開する「Mugiwara Kitchen」など麦わらの一味をフィーチャーした特集も用意されるなど盛りだくさんの内容だ。

さらに尾田のアシスタントによるリレーマンガコーナー「EYES OF EIICHIRO'S STAFF ~尾田っちとアシスタント~」の第1回は、「ものの歩」の池沢春人が執筆。「魚人島編」に登場するキャラクターの設定画や「アラバスタ編」のプロット紹介も収められた。「ONE PIECE magazine」Vol.2は8月4日に刊行される。

