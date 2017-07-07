ORANGE RANGE、KANA-BOON、flumpool、水樹奈々ら『音楽の日』出演者第3弾

中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが司会を務め、7月15日（土）14時より約13時間にわたって生放送される大型プロジェクト番組『音楽の日』（TBS系列、※地域により放送時間が異なる）。この度、豪華出演者第3弾が発表された。



今回発表されたのは、家入レオ、井上苑子、大原櫻子、OKAMOTO’S、ORANGE RANGE、KANA-BOON、Creepy Nuts、the peggies、JY、TEE、NOBU、HOWL BE QUIET、Beverly、flumpool、BLUE ENCOUNT、FlowBack、ぼくのりりっくのぼうよみ、水樹奈々、miwa、LiSA、Leolaの21組（50音順）。彼らは、深夜から朝まで楽しめる『音楽の日』第2部（23時45分～翌朝5時）に出演し、さまざまなヒット曲を披露する。



なお、アーティストの出演情報は、公式サイトなどで連日発表・更新される。



■発表済のアーティスト一覧（50音順）

＜第1弾＞

絢香、石川さゆり、梅沢富美男、AKB48グループ、A.B.C-Z、大竹しのぶ、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、KinKi Kids、欅坂46、米米CLUB、ジャニーズWEST、鈴木雅之、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、竹原ピストル、TUBE、TOKIO、西野カナ、NEWS、乃木坂46、はなわ、平井堅、V6、Hey！Say！JUMP、MAX、三浦大知、ゆず、Little Glee Monster、REBECCA



＜第2弾＞

E-girls、EXILE THE SECOND、尾崎裕哉、加山雄三、GENERATIONS from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、DEAN FUJIOKA、德永英明、渡辺美里