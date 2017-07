ポタフェスが15日・16日に秋葉原で開催、プロジェクト東京ドールズとコラボ

e☆イヤホンは7月15日、16日にベルサール秋葉原にて「ポータブルオーディオフェスティバル2017 SPRING&SUMMER 東京・秋葉原(ポタフェス)」を開催する。開催時間は両日11時から18時まで、入場締め切りは17時半の予定だ。入場料は無料。

ポタフェスはe☆イヤホンが開催するオーディオイベントで、各メーカーが新作ポータブルオーディオの展示などを行うもの。ポタフェス2017 SPRING&SUMMERは大阪や愛知など全国6都市で開催され、今回の東京・秋葉原が最後の開催地となる。

ポタフェス2017 SPRING&SUMMER 東京・秋葉原は、スクウェア・エニックスの提供するスマホ向けゲームアプリ「プロジェクト東京ドールズ」とのコラボレーションが決定している。「プロジェクト東京ドールズ」は、記憶と感情を引き換えに超常の力を手にしたアイドルグループ「DOLLS」が、東京に潜み人を喰らう怪物「ピグマリオン」と戦う美少女タップアクションRPG。

7月14日から7月17日まで、ゲームアプリ「プロジェクト東京ドールズ」内で、ポタフェスのイベントやシーンを盛り込んだコラボクエストを実施する。ゲーム参加者はクエストをクリアするとヘッドホンアバターを獲得できる。さらにポタフェスの会場では、SkullcandyのBluetoothヘッドホンとコラボした「Skullcandy Crusher Wireless プロジェクト東京ドールズVer.」をSkullcandyブースで展示する。7月15日13時からは、「プロジェクト東京ドールズ」サクラ役の本渡楓さん、ミサキ役のLynnさん、シオリ役の石原夏織さんを招いてトークイベントを開催、イベントに参加した人に抽選でコラボヘッドホンを贈呈する。詳しい情報は公式Webサイトにて。

コラボヘッドホンイメージ

(C) 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.