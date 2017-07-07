『音楽の日』にJY、miwa、ORANGE RANGE、flumpool、水樹奈々ら - 第3弾発表

7月15日に放送されるTBSの音楽特番『音楽の日』(14:00～29:00、うち約13時間生放送 ※地域によって放送時間が異なる)の第3弾出演アーティストが7日、発表された。

6日より放送前日の14日まで毎日、出演アーティスト情報を発表中。今回発表されたのは、深夜から朝まで楽しめる『音楽の日』第2部(23:45～29:00)に出演する21組だ。

新たに、家入レオ、井上苑子、大原櫻子、OKAMOTO’S、ORANGE RANGE、KANA-BOON、Creepy Nuts、the peggies、JY、TEE、NOBU、HOWL BE QUIET、Beverly、flumpool、BLUE ENCOUNT、FlowBack、ぼくのりりっくのぼうよみ、水樹奈々、miwa、LiSA、Leolaの出演が決定した。

7回目となる今年のテーマは「未来への一歩」。一歩ずつ歩んでいる「復興への道」と3年後にやってくる「東京オリンピック」、明るい未来へ向かって進む日本中の"一歩"にエールと元気を送る。司会は元SMAPの中居正広と同局の安住紳一郎アナウンサーで、ともに7年連続となる。

■『音楽の日』出演アーティスト(五十音順、7月7日現在)

絢香、石川さゆり、梅沢富美男、AKB48グループ、A.B.C-Z、大竹しのぶ、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、KinKi Kids、欅坂46、米米CLUB、ジャニーズWEST、鈴木雅之、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、竹原ピストル、TUBE、TOKIO、西野カナ、NEWS、乃木坂46、はなわ、平井堅、V6、Hey! Say! JUMP、MAX、三浦大知、ゆず、Little Glee Monster、REBECCA、E-girls、EXILE THE SECOND、尾崎裕哉、加山雄三、GENERATIONS from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、DEAN FUJIOKA、徳永英明、渡辺美里、家入レオ、井上苑子、大原櫻子、OKAMOTO’S、ORANGE RANGE、KANA-BOON、Creepy Nuts、the peggies、JY、TEE、NOBU、HOWL BE QUIET、Beverly、flumpool、BLUE ENCOUNT、FlowBack、ぼくのりりっくのぼうよみ、水樹奈々、miwa、LiSA、Leola

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