ロジテック、高耐久で断線に強いLightning搭載シガーチャージャー

ロジテックは6日、Lightningコネクタを備えるiPhone / iPadを充電できるシガーチャージャー「LPA-CCL07BK」を発表した。7月中旬より発売する。価格はオープン。

自動車のアクセサリソケットから、iPhoneやiPadなどを充電できる車載充電器。Lightningコネクタを搭載し、ケーブル長は約1m。出力は5V / 2.4Aで急速充電も可能となっている。対応電圧は12Vと24Vの両対応。Appleの正規ライセンス品で、「Made for iPod」「Made for iPhone」「Made for iPad」を取得済み。

ケーブル表面は傷を防止するナイロンメッシュケーブルを使用し、ショートを起こしにくい短絡防止二芯ケーブルを採用。内部配線の密度を高めることで屈曲による内部摩擦に強くなっている。プラグ部分はブッシュを長くしたロングブッシュ構造で、プラグ部分の負担を軽減。コネクタ部分はアルミ素材を採用し耐久性を高めるなど、断線を防ぐための工夫が施されている。

本体には通電状態を確認できるLEDランプを搭載。過電流 / 過電圧 / ショートに対する保護機能も搭載する。本体サイズはW28×D65×H28mm、重量は約39g。