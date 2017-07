12個買うともう12個もらえる! クリスピー・クリームでお得キャンペーン実施

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは7月13日~14日、「Buy One Get One Free」キャンペーンを全国の「クリスピー・クリーム・ドーナツ」店舗で実施する(一部店舗を除く)。

同キャンペーンは、「オリジナル・グレーズド」の誕生80年目を記念したもので、「オリジナル・グレーズド ダズン(12個入り)」(税込1,600円)を1つ買うと、もう1つもらえる。各店数量限定で、両日ともなくなり次第終了。購入は1人1セットまで。