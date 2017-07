E-girls、尾崎裕哉、GENERATIONS、ディーンフジオカ『音楽の日』出演者第2弾発表

中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが司会を務め、7月15日(土)14時より約13時間にわたって生放送される大型プロジェクト番組『音楽の日』(TBS系列、※地域により放送時間が異なる)。この度、豪華出演者第2弾が発表された。



今回発表されたのは、E-girls、EXILE THE SECOND、尾崎裕哉、加山雄三、GENERATIONS from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、DEAN FUJIOKA、德永英明、渡辺美里(50音順)。



先日発表された絢香、石川さゆり、梅沢富美男、AKB48グループ、A.B.C-Z、大竹しのぶ、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、KinKi Kids、欅坂46、米米CLUB、ジャニーズWEST、鈴木雅之、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、竹原ピストル、TUBE、TOKIO、西野カナ、NEWS、乃木坂46、はなわ、平井堅、V6、Hey!Say!JUMP、MAX、三浦大知、ゆず、Little Glee Monster、REBECCA(50音順)の30組に加え、これで39組のアーティストの出演が決まった。当日は、彼らがさまざまな楽曲を披露して会場を盛り上げる。



なお、アーティストの出演情報は、公式サイトなどでこれから連日発表・更新される。



※德永英明の「英」は旧字体

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。