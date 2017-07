『音楽の日』にDEAN FUJIOKA、E-girls、GENERATIONS、尾崎裕哉ら 第2弾発表

7月15日に放送されるTBSの音楽特番『音楽の日』(14:00~29:00、うち約13時間生放送 ※地域によって放送時間が異なる)の第2弾出演アーティストが6日、発表された。

新たに発表されたアーティストは9組。E-girls、EXILE THE SECOND、加山雄三、GENERATIONS from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、DEAN FUJIOKA、徳永英明、渡辺美里、そして、昨年の同番組でテレビ初歌唱した故・尾崎豊さんの長男・尾崎裕哉も再び出演する。

7回目となる今年のテーマは「未来への一歩」。一歩ずつ歩んでいる「復興への道」と3年後にやってくる「東京オリンピック」、明るい未来へ向かって進む日本中の"一歩"にエールと元気を送る。司会は元SMAPの中居正広と同局の安住紳一郎アナウンサーで、ともに7年連続となる。

■『音楽の日』出演アーティスト(五十音順、7月6日現在)

絢香、石川さゆり、梅沢富美男、AKB48グループ、A.B.C-Z、大竹しのぶ、Kis-My-Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、KinKi Kids、欅坂46、米米CLUB、ジャニーズWEST、鈴木雅之、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、竹原ピストル、TUBE、TOKIO、西野カナ、NEWS、乃木坂46、はなわ、平井堅、V6、Hey! Say! JUMP、MAX、三浦大知、ゆず、Little Glee Monster、REBECCA、E-girls、EXILE THE SECOND、尾崎裕哉、加山雄三、GENERATIONS from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、DEAN FUJIOKA、徳永英明、渡辺美里

(c)TBS