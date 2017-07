SKE48 Team E、AKB48 Team 8、NGT48が“サマステ”日替わり音楽ライブに出演

テレビ朝日で、2017年7月15日(土)から8月27日(日)までの期間、テレビ朝日・六本木ヒルズ全域を舞台とした大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION」が開催。“日替わり音楽ライブ”出演アーティスト第3弾が発表された。



六本木夏祭りの目玉イベントとして、7月16日~8月20日の期間、六本木ヒルズアリーナに造られる約1,000人収容可能な特設ステージ「SUMMER STATION LIVEアリーナ」では、『コカ・コーラ SUMMER STATION 音楽LIVE』として、昨年に引き続き、豪華アーティストが日替わりでフリーライブ。これまで第1弾、2弾と出演アーティストが発表されてきたが、この度、第3弾としてSKE48 Team E、AKB48 Team 8、NGT48が追加発表された。



テレビ朝日本社やEXタワーなど、テレ朝夏祭りの全エリアに入場できる1DAYパスポート「サマパス」(※)。音楽ライブの“優先入場整理券”が付いた「サマパス」も用意されており、豪華アーティストの音楽ライブへの優先入場が可能となる。(※サテライト会場(幕張メッセ、タワーレコード渋谷店)、およびEXシアター六本木での公演は除く。また別途整理券が必要なアトラクションも一部あり)



【スケジュール】

7月16日(日)大塚 愛

7月17日(月)青山テルマ

7月18日(火)Beverly

7月19日(水)WEAVER

7月20日(木)BOYS AND MEN

7月21日(金)超特急

7月22日(土)上白石萌音

7月23日(日)Czecho No Republic× GLIM SPANKY

7月24日(月)三森すずこ

※New 7月25日(火)SKE48 Team E

7月26日(水)小倉 唯

7月27日(木)THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

7月28日(金)山崎育三郎

7月29日(土)ステージ収録の為ライブなし

7月30日(日)ステージ収録の為ライブなし

※New 7月31日(月)AKB48 Team 8

8月1日(火)Juice=Juice

8月2日(水)たこやきレインボー

8月3日(木)新妻聖子

8月4日(金)AK-69

8月5日(土)どうぶつビスケッツ×PPP

8月6日(日)祭nine.

8月7日(月)つばきファクトリー

8月8日(火)SOLIDEMO lol

8月9日(水)Sonar Pocket

8月10日(木)家入レオ

8月11日(金)Coming soon

8月12日(土)内田彩

8月13日(日)Coming soon

※New 8月14日(月)NGT48

8月15日(火)井上苑子

8月16日(水)アルスマグナ

8月17日(木)バンドじゃないもん!

8月18日(金)藤巻亮太

8月19日(土)内田真礼

8月20日(日)Coming soon

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。