アニメ「捏造トラップ」、由真＆蛍の意味深シーンなど先行カット公開

アニメ「捏造トラップ-NTR-」1話先行場面カット。 (c)コダマナオコ/一迅社・捏造トラップ製作委員会

コダマナオコ原作によるテレビアニメ「捏造トラップ-NTR-」第1話の先行場面カットが解禁された。

「捏造トラップ-NTR-」は、彼氏持ちの女子高生同士の関係を描く百合マンガ。このたび場面カットが全10点公開され、ヒロイン・岡崎由真と由真の親友・水科蛍が顔を寄せ合う意味深な場面や、由真とその彼氏・武田のキスシーンなどが登場した。

アニメ「捏造トラップ-NTR-」は、TOKYO MX、AT-Xにて本日7月5日より、BS11にて7月7日より放送開始。由真役を加隈亜衣、蛍役を五十嵐裕美、藤原役を小野大輔、武田役を逢坂良太が演じる。

アニメ「捏造トラップ-NTR-」

放送情報

TOKYO MX1：2017年7月5日（水）より毎週水曜27:40～

TOKYO MX2：2017年7月11日（火）より毎週火曜25:35～

BS11：2017年7月7日（金）より毎週金曜27:30～

AT-X：2017年7月5日（水）より毎週水曜20:00～（リピート放送あり）

スタッフ

原作：コダマナオコ（一迅社刊「コミック百合姫」連載）

総監督：ひらさわひさよし

キャラクターデザイン：川島勝

脚本：WORDS in STEREO×内堀優一

アニメーション制作：Creators in Pack.Inc

キャスト

岡崎由真：加隈亜衣

水科蛍：五十嵐裕美

藤原：小野大輔

武田：逢坂良太

(c)コダマナオコ/一迅社・捏造トラップ製作委員会