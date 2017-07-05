アニメ「捏造トラップ」、由真＆蛍の意味深シーンなど先行カット公開

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アニメ「捏造トラップ-NTR-」1話先行場面カット。 (c)コダマナオコ/一迅社・捏造トラップ製作委員会
コダマナオコ原作によるテレビアニメ「捏造トラップ-NTR-」第1話の先行場面カットが解禁された。
「捏造トラップ-NTR-」は、彼氏持ちの女子高生同士の関係を描く百合マンガ。このたび場面カットが全10点公開され、ヒロイン・岡崎由真と由真の親友・水科蛍が顔を寄せ合う意味深な場面や、由真とその彼氏・武田のキスシーンなどが登場した。
アニメ「捏造トラップ-NTR-」は、TOKYO MX、AT-Xにて本日7月5日より、BS11にて7月7日より放送開始。由真役を加隈亜衣、蛍役を五十嵐裕美、藤原役を小野大輔、武田役を逢坂良太が演じる。
アニメ「捏造トラップ-NTR-」
放送情報
TOKYO MX1：2017年7月5日（水）より毎週水曜27:40～
TOKYO MX2：2017年7月11日（火）より毎週火曜25:35～
BS11：2017年7月7日（金）より毎週金曜27:30～
AT-X：2017年7月5日（水）より毎週水曜20:00～（リピート放送あり）
スタッフ
原作：コダマナオコ（一迅社刊「コミック百合姫」連載）
総監督：ひらさわひさよし
キャラクターデザイン：川島勝
脚本：WORDS in STEREO×内堀優一
アニメーション制作：Creators in Pack.Inc
キャスト
岡崎由真：加隈亜衣
水科蛍：五十嵐裕美
藤原：小野大輔
武田：逢坂良太
(c)コダマナオコ/一迅社・捏造トラップ製作委員会
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