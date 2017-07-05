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      「テニミュ」新イベントTEAM Party開催！青学、六角キャストが私服で登場

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      「ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Party SEIGAKU・ROKKAKU」のロゴ。(c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (c)許斐 剛/集英社・テニミュ製作委員会

      許斐剛「テニスの王子様」を原作とした「ミュージカル『テニスの王子様』」の新イベント「ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Party SEIGAKU・ROKKAKU」が、10月26日から29日まで京都・京都劇場、10月31日から11月5日まで東京・AiiA 2.5 Theater Tokyoにて開催される。

      これまでにも学校ごとの魅力を堪能できるライブ「TEAM Live」を実施してきた「ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン」。「TEAM Party」では回替わりで青学（せいがく）、六角のキャスト陣が私服姿で登場する。

      「TEAM Party」のチケット先行販売は、TENNIMU SUPPORTERS CLUBの会員を対象に8月28日12時から31日18時まで、テニミュ・モバイルにて9月4日12時から9月7日18時まで実施。一般販売は10月1日にスタートする。

      ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Party SEIGAKU・ROKKAKU

      京都公演

      日程：2017年10月26日（木）～10月29日（日）
      会場：京都劇場

      東京公演

      日程：2017年10月31日（火）～11月5日（日）
      会場：AiiA 2.5 Theater Tokyo

      出演
      TEAM Party SEIGAKU

      越前リョーマ：阿久津仁愛
      手塚国光：宇野結也
      大石秀一郎：松村優
      不二周助：定本楓馬
      菊丸英二：永田聖一朗
      乾貞治：加藤将
      河村隆：鈴木雅也
      桃城武：吉村駿作
      海堂薫：牧島輝
      堀尾聡史：相馬眞太
      加藤勝郎：奥井那我人
      水野カツオ：畠山紫音

      TEAM Party ROKKAKU

      葵剣太郎：矢代卓也
      佐伯虎次郎：二葉要
      黒羽春風：陽向謙斗
      天根ヒカル：坂垣怜次
      樹希彦：高木眞之介
      木更津亮：佐藤祐吾
      首藤聡：千葉冴太


      本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
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