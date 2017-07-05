「テニミュ」新イベントTEAM Party開催！青学、六角キャストが私服で登場

「ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Party SEIGAKU・ROKKAKU」のロゴ。(c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (c)許斐 剛/集英社・テニミュ製作委員会

許斐剛「テニスの王子様」を原作とした「ミュージカル『テニスの王子様』」の新イベント「ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Party SEIGAKU・ROKKAKU」が、10月26日から29日まで京都・京都劇場、10月31日から11月5日まで東京・AiiA 2.5 Theater Tokyoにて開催される。

これまでにも学校ごとの魅力を堪能できるライブ「TEAM Live」を実施してきた「ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン」。「TEAM Party」では回替わりで青学（せいがく）、六角のキャスト陣が私服姿で登場する。

「TEAM Party」のチケット先行販売は、TENNIMU SUPPORTERS CLUBの会員を対象に8月28日12時から31日18時まで、テニミュ・モバイルにて9月4日12時から9月7日18時まで実施。一般販売は10月1日にスタートする。

ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Party SEIGAKU・ROKKAKU

京都公演

日程：2017年10月26日（木）～10月29日（日）

会場：京都劇場

東京公演

日程：2017年10月31日（火）～11月5日（日）

会場：AiiA 2.5 Theater Tokyo

出演

越前リョーマ：阿久津仁愛

手塚国光：宇野結也

大石秀一郎：松村優

不二周助：定本楓馬

菊丸英二：永田聖一朗

乾貞治：加藤将

河村隆：鈴木雅也

桃城武：吉村駿作

海堂薫：牧島輝

堀尾聡史：相馬眞太

加藤勝郎：奥井那我人

水野カツオ：畠山紫音

葵剣太郎：矢代卓也

佐伯虎次郎：二葉要

黒羽春風：陽向謙斗

天根ヒカル：坂垣怜次

樹希彦：高木眞之介

木更津亮：佐藤祐吾

首藤聡：千葉冴太