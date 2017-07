ボイメン水野＆田村『キングオブコント』参戦！DISH//とイケメンコント対決実現

プロ、アマ、芸歴問わず、全国の挑戦者たちが熱いバトルを繰り広げて“コント芸の日本一”を決定する『キングオブコント2017』。この度、BOYS AND MEN(通称・ボイメン)の水野勝と田村侑久が、コンビで参加することがわかった。



今年で10周年を迎える同大会は、コンビ結成年数にも上限のない“真のコント王”を決める大会だけに、様々なジャンルから挑戦者が現れている。既に1回戦は、7月3日に千葉・よしもと幕張イオンモール劇場にてスタートしている。



先日、5人組ダンスロックバンド・DISH//(ディッシュ)が参加表明したばかりだが、今回参加表明したBOYS AND MENは、DISH//と対バン企画で同じステージに立ったことがあるという、名古屋出身のアイドルグループだ。



普段からコントを観るのが大好きだという水野は「いつも多くの人を笑顔にされている芸人さんを尊敬しています。今回このような大会に僕たちのようなグループが参加させていただくことに感謝しています。全力で参加させていただきます!」と気合い充分。田村も「“名古屋の町おこしお兄さん”として出るからには、名古屋予選を勝ち抜いててっぺん目指します!」と意気込みを述べている。



また今回は、同じグループの土田拓海も参加決定。土田は昨年、CBCラジオの番組「BOYS AND MEN 栄第七学園男組」のコーナー「第七学園演芸部」の部員である酒井直斗とコンビを組んで出場、1回戦を突破している。土田は「ボイメンのメンバー二人には負けません!! 2度目の挑戦なんで、前回の結果を超えられるように頑張ります!!」と、再チャレンジに闘志を燃やす。



BOYS AND MEN は7月14日(金)、今池ガスホールでの名古屋予選に出場。そしてDISH//は、7月29日(土)、シアターブラッツでの東京予選に出場する。果たして予選2回戦に駒を進めるのはどのグループか。結果は、公式サイトで予選終了後に随時発表される。

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。