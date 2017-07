ハーレイ･クイン、モノトーンの限定カラー版フィギュアが「ARTFX+」に登場

2017年7月発売予定「ARTFX+ ハーレイ・クイン A NIGHT IN GOTHAM リミテッドエディション」(7,344円/税込)

コトブキヤのフィギュアシリーズ「ARTFX+」内で展開されている、DCコミックスの女性キャラクター達を同社独自の視点から描く「MAD LOVERS」シリーズの第1弾として登場したハーレイ・クインの限定カラー版が、2017年7月に発売することが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は7,344円(税込)。

「ARTFX+」シリーズは、コトブキヤがオリジナルのコンセプトで展開するダイナミックなポージングフィギュアで、主に海外作品を立体化してきた「ARTFX」シリーズに「+」要素を加えたライン。「ARTFX」シリーズよりも安価でスケールダウンによるコレクションサイズを追求している。これまでにアメコミや『スター・ウォーズ』シリーズからさまざまなキャラクターが立体化されてきた。

ハーレイ・クインは、ジョーカーに恋心を抱く危険な女性ヴィラン。今回のフィギュアは2017年4月に発売された「ARTFX+ ハーレイ・クイン」を唇だけ赤色、全体をシックなモノトーンにした限定カラー版となる。スケールは1/10(約20cm)で、ドール人形のような耽美な美しさや気品を持たせた透明感のある表情にこだわって制作。アクリル製のキューブ型ベースはダークブラックで、フィギュアをより高級な質感に引き立てる。

商品価格は7,344円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は2017年7月を予定している。なお、本商品はコトブキヤショップ(立川本店、秋葉原館、大阪日本橋、エキナカ秋葉原)の限定商品となる。

