ボイメン水野勝も気合十分！欅坂46、超特急らのライブを７時間一挙放送

今年も、7月15日(土)からテレビ朝日・六本木ヒルズ全域を舞台とした大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION」が開催。中でも、豪華アーティストが日替わりでフリ―ライブを行う「コカ・コーラ SUMMER STATION 音楽LIVE 」は、目玉企画のひとつだ。テレ朝チャンネルでは、それに先駆けて、昨年度テレ朝チャンネルにて放送した全7組のアーティストのライブを7月8日(土)12時~19時の一挙7時間放送が決定した。



グループ結成1年目最後の日に “けやき坂”で行われた欅坂46の記念ライブや、今年グループ初のオリコンチャート1位を獲得した超特急。そして、昨年度数々のショーレースを総なめし、大躍進を遂げたBOYS AND MENなど。貴重なLIVE の数々を、テレ朝チャンネルで放送する。



放送に先駆け、今年もSUMMER STATION 音楽LIVE への出演が決まったBOYS AND MENを代表して、リーダー・水野勝より「 でら、盛り上がっていこまい!!」と気合十分なコメントが寄せられた。



― 昨年のライブの模様が放送されます。振り返ってみていかがですか?



水野:この1年はたくさんの活躍の場をいただいて、あっと言う間の1年でした。活動を始めた頃のことを思い出すと、この場所(SUMMER STATION LIVE アリーナ)に立てるなんて想像もついていませんでした。夢をかなえる事、チャレンジすることの大切さを感じてもらいたいと思って全力でパフォーマンスしました。



― 昨年から今年にかけて目覚ましい活躍でした!



水野:昨年は、まさか僕たちがいただけるとは思ってもいなかった大きな賞をたくさんいただけました。僕たちのがんばりだけではなく、ボイメンファミリーのみなさんが応援してくださり、その応援のおかげで夢を叶えてきた僕たちにしかできないパフォーマンスをお見せできたからだと思っています。すばらしい機会をたくさんいただけたこと、本当に感謝しています!



―今年もSUMMER STATION 音楽LIVE への出演が発表されました。



水野:そうなんです! BOYS AND MEN は、今年もこの場所に帰ってきます。僕たちもこの放送で昨年のパフォーマンスを是非見てみたいと思います。そして初心の気持ちを思い出して、今年は昨年以上にがむしゃらでアツいステージにしたいと思っています。“はじめまして”の方もぜひ観に来てください!でら、盛り上がっていこまい!!



<放送スケジュール>

7月8日(土)

BOYS AND MEN 12:00~13:00

アルスマグナ 13:00~14:00

でんぱ組.inc 14:00~15:00

超特急 15:00~16:00

井上苑子 16:00~17:00

AKB48 Team8 17:00~18:00

欅坂46 18:00~19:00

