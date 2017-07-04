イケメン役者育成ゲーム『A3！』、秋組・冬組がオリコンTOP5にランクイン

イケメン役者育成ゲーム『A3！』(エースリー)より登場した、ゲーム内演劇ユニット・秋組によるミニアルバム『A3！First AUTUMN EP』(ポニーキャニオン／6月28日発売)が、発売初週に3.2万枚を売り上げ、今週発表の最新7/10付オリコン週間アルバムランキング(集計期間:6/26～7/2)で3位に初登場した。

さらに、同日発売された同・冬組のミニアルバム『A3！First WINTER EP』(同)が、初週売上2.8万枚で5位に初登場。先にリリースされた、春組・夏組に引き続き、2作同時のTOP5入りとなった。

同ゲームは2017年1月27日より配信開始となった注目タイトルで、秋組『A3！First AUTUMN EP』は、秋組［摂津万里、兵頭十座、七尾太一、伏見臣、古市左京(cv. 沢城千春、武内駿輔、濱健人、熊谷健太郎、帆世雄一)］メンバーによるユニットテーマ曲「oneXone」ほかが収録され、冬組『A3！First WINTER EP』には、冬組［月岡紬、高遠丞、御影密、有栖川誉、雪白東(cv. 田丸篤志、佐藤拓也、寺島惇太、豊永利行、柿原徹也)］メンバーによるユニットテーマ曲「to bloom...」ほかが収録されている。

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