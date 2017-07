［プロジェクトカーズ］リアルレースゲームの最新作　PS4版は9月21日に発売決定

バンダイナムコエンターテインメントのレース・シミュレーションゲームの最新作「プロジェクトカーズ 2」が、国内ではPS4版が9月21日、PC版(Steam)が9月22日に発売されることが分かった。日本版公式サイトでは、ゲーム画面やPVなどの情報が公開されている。

「プロジェクトカーズ」は、リアルな車のディテールや風景などのグラフィック、エンジン音やスピード感を再現。本物のレーサーになってコースを疾走しているかのような体験ができるレーシング・シミュレーター。最新作は、環境がリアルタイムに変化する「LiveTrack3.0」を搭載。雨や雪、霧といった環境の変化による路面状況、タイヤの状態、ハンドリングなどのリアルな車体挙動が再現されており、前作以上に実車さながらの走行感覚を楽しむことが可能となっている。

ゲームに登場する車体は、今年3月のジュネーブモーターショーで発表された最新スーパーカー「マクラーレン720S」や、フェラーリやポルシェなどの実物の設計図に基づき制作されたGTカーやツーリングカーなど、前作を上回る180以上の車種を収録。登場するコースもドローン撮影やフォトグラメトリー技術を駆使して細部まで再現された60種以上を体験することができる。また、PS4版では最大16人、PC版は最大32人のオンライン対戦が可能となっている。

PS4版はパッケージ版とダウンロード版で販売。パッケージ版、ダウンロード版ともに7200円。PC版は6480円(いずれも税抜き)。

