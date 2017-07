劇場版『KING OF PRISM』、ちょっと変わった視点の新アイテムが登場

6月10日(土)から新宿バルト9ほかで上映開始となった劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』のちょっと変わった視点の新アイテムが、グルーヴガレージより登場する。

まずは、応援上映の必需品であるサイリウムなどの携帯、保管用に最適な「エーデルローズツールボックス/シュワルツローズツールボックス」(価格:各1,500円/税別)。別売りの「グルーヴガレージツールボックス用DIYスポンジセットv2」(価格:1,000円/税別)を使えば、より確実な持ち運びが可能になる。

「十王院デジタルテクノロジー折りたたみコンテナ」は、十王院財閥の跡取りであり、エーデルローズ生でもある十王院カケルも使用しているグループ会社の備品という設定でデザインされたコンテナ。コンテナの内面には十王院グループの社訓が入れられている。価格は6,500円(税別)。

さらに十王院関連のグッズとして「十王院警備保障ベルクロワッペン」が登場。こちらも十王院グループなら存在していそうな会社で、価格は1,000円(税別)。

前作『KING OF PRISM by PrettyRhythm』でもコラボが行われたOUTDOOR PRODUCTSの「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-×OUTDOOR PRODUCTSデイパック」は、17人のキャラクターのカラフルなサインが一面にデザインされており、価格は9,000円(税別)。

これらのアイテムは、ネット通販サイトおよびアニメショップにて予約受付が行われており、ツールボックス、ベルクロワッペンは2017年8月、コンテナとOUTDOORデイパックは2017年9月の発売予定となっている。

(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムPH製作委員会