ボイメン小林豊、胸キュンシーンに挑戦「癒やしをお届け」

日本テレビで毎週月曜深夜放送の『映画天国』(毎週月曜25:59~、※関東ローカル)内の劇場新作紹介コーナー「映画天国×BOYS AND MEN(ボイメン)」が、7月3日放送回からリニューアル。ボイメンのメンバーが「シミュレーションゲーム」の登場人物になりきって届ける「シミュレーションゲーム篇」がスタートする。



このコーナーは、まるでシミュレーションゲームの実況中継を見るような感覚で、次々に出される質問と選択肢をたどっていくと、劇場最新作の注目情報が満載。映画の魅力を余すことなく伝えながら、思わずキュンとしてしまうシーンや、思わずニヤリとしてしまうシーンが織り込まれていて、性別を問わず楽しめる。これまでのテレビ放送ではあまりない“シミュレーションゲームのようなTV画面”にも注目だ。



出演しているBOYS AND MENの小林豊は「今までも、映画に関する楽しい放送をお届けしてきたのですが、またリニューアルしつつも出演継続ということで、BOYS AND MENが胸キュンに挑戦し、時に笑いあり、見てくれる人がムズムズするかもしれませんが、癒やしと共に映画の情報をお届けできたらなと思っています」と語っている。

