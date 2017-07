［アニメ1週間］佐倉綾音が「マガジン」表紙に　「キンプリ」新作が興収2億円突破

1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(6月25日~7月1日)は、劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(略称・キンプリ、菱田正和監督)の新作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」の興行収入が2億円を突破したニュースや声優の佐倉綾音さんが「週刊少年マガジン」(講談社)第30号の表紙と巻頭グラビアに登場した話題などが注目された。

6月26日、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中のグルメマンガが原作のテレビアニメ「食戟(しょくげき)のソーマ」の第3期「餐(さん)ノ皿」が制作され、今秋から放送されることが分かった。

26日、声優で歌手の田村ゆかりさんが自身のレーベル「Cana aria」で約2年ぶりの新曲「Hello Again」を発表。2015年発売の26枚目のシングル「好きだって言えなくて」以来となる新曲で、音楽配信サービス「ANiUTa(アニュータ)」で同日、配信が始まった。今秋にはミニアルバムを発売することも明らかになった。また、田村さんの新たなラジオ番組「田村ゆかりの乙女心・症候群(シンドローム)」が、文化放送で7月6日から毎週木曜午後9時半に放送されることも分かった。

26日、「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」の興行収入が2億円を突破したことが明らかになった。同作は6月10日に公開され、25日までの興行収入は約2億3600万円で、観客動員数は約14万3000人を記録。56館と小規模の公開にもかかわらず、好調な動員をキープしている。

28日発売の「週刊少年マガジン」第30号で、アニメ「ご注文はうさぎですか?」「艦隊これくしょん -艦これ-」などで知られる声優の佐倉綾音さんが表紙と巻頭グラビアに登場した。佐倉さんは同誌のグラビアに登場したことはあるが、表紙を飾るのは初めて。

28日に発表されたオリコン週間ブルーレイディスク(BD)ランキング(7月3日付)によると、テレビアニメ「響け!ユーフォニアム2」のBD7巻(6月21日発売)が、発売初週に約6000枚を売り上げ、初登場で総合部門の首位に輝いた。同シリーズではこれまで最高位だったBD2巻(1月発売)の2位を上回り、初の首位を獲得した。

30日、鳥山明さんの人気マンガが原作のテレビアニメ「ドラゴンボール超」(フジテレビ系)の宇宙サバイバル編の新たなビジュアルが公開された。ビジュアルには、傷ついた主人公の孫悟空の後ろ姿が描かれている。

7月1日、西尾維新さんの人気小説「<物語>シリーズ」が原作のテレビアニメ「終物語」の新作が、8月12、13日にTOKYO MXほかで2夜連続で放送されることが分かった。2時間スペシャルで全7話が放送される。また、女性2人組ユニット「ClariS(クラリス)」がエンディングテーマ「SHIORI」を担当することも分かった。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。