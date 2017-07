新日本プロレス真夏の祭典『G1 CLIMAX 27』をCSが生中継

新日本プロレスの真夏の祭典『G1 CLIMAX 27』が、7月17日の北海道・北海きたえーる会場を皮切りに、今年も真夏 の最強戦士決定戦の火蓋が切られる。それに先立ち、7月1日、2日に新日本プロレスがアメリカで開催する「G1 SPECIAL in USA」の2日間を、CSテレ朝チャンネル2で日本時間当日のゴールデンタイムに中継するほか、先の北海道での7月17日「G1 CLIMAX 27 開幕戦」を始めとし、7月22日に後楽園ホールで行われる「G1 CLIMAX 27」、8月11日、12日、13日に両国国技館で行われる「G1 CLIMAX 27 優勝決定戦」までを生中継する。



今回の注目は、2年半ぶりに新日本のリングに帰ってくる飯伏幸太。しばらく新日本のリングから離れていただけに、どのような試合を見せてくれるか期待が高まる。かつて、ゴールデンラヴァーズとしてタッグを組んでいた 2016年大会覇者のケニ ー・オメガとの絡みも気になるところ。もちろん、オカダ・カズチカ、棚橋弘至、内藤哲也など、新日本プロレスが誇る屈指のレスラー総勢20名も出場する。



また、それに先立って開催される「G1 SPECIAL in USA」は、新日本プロレスによる初のアメリカ単独興行で、対戦カードには、“IWGP ヘビー級選手権試合 オカダ・カズチカ vs. Cody”、“IWGP インターコンチネンタル選手権試合 棚橋弘至 vs. ビリー・ガン”、そして新たに新設された“IWGP US ヘビー級王者決定戦”などが組まれ、ここでも新たなスター誕生に期待が集まる。



去年は、ケニー・オメガが後藤洋央紀との激闘を制し G1 初出場初優勝。さらに外国人レスラー初制覇と快挙尽くしの フィナーレを飾った。今年も決着の舞台は東京・両国国技館。3年目となる両国3連戦では選手の魂と全国のプロレスフ ァンの声援が交錯し最高の熱気を巻き上げるだろう。放送概要は下記の通り。



<放送日>

「ワールドプロレスリング 2017」G1 SPECIAL in USA 1日目 7月2日(日)19:00~23:30

「ワールドプロレスリング 2017」G1 SPECIAL in USA 2日目 7月3日(月)19:00~23:35

「ワールドプロレスリング LIVE 2017」G1 CLIMAX 27 開幕戦 7月17日(月・祝)15:00~18:30

「ワールドプロレスリング LIVE 2017」G1 CLIMAX 27 後楽園ホール 7月22日(土)18:30~21:30

「ワールドプロレスリング LIVE 2017」G1 CLIMAX 27 両国国技館 8月11日(金・祝)18:30~22:00

「ワールドプロレスリング LIVE 2017」G1 CLIMAX 27 両国国技館 8月12日(土)18:30~22:00

「ワールドプロレスリング LIVE 2017」G1 CLIMAX 27 両国国技館 8月13日(日)15:00~19:30

