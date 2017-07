［新宿アニソンスコープ］「ワルキューレ」エースボーカル作が首位　「おなもみクローバーZ」も人気！

アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー・樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声をお伝えする「新宿アニソンスコープ」。同店の6月19~25日の1位は、歌手のJUNNAさんのミニアルバム「Vai! Ya! Vai!」でした。

◇先週の結果

JUNNAさんは、アニメ「マクロスΔ(デルタ)」に登場する“戦術音楽ユニット”「ワルキューレ」のエースボーカル「美雲・ギンヌメール」の歌唱を担当し、話題を集めた女性シンガーで、「Vai! Ya! Vai!」がソロデビュー作となります。「ワルキューレ」の音楽性を踏襲する、昭和の歌謡曲テイストをアップデートしたポップスが楽しめ、JUNNAさんはハスキーで力強い歌声を存分に聴かせてくれています。

2位には、「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優陣によるユニット「Aqours(アクア)」の派生ユニット「Guilty Kiss」の2枚目のシングル「コワレヤスキ」がランクインし、3位には、ニコ生の番組「鳥海浩輔・安元洋貴の禁断生ラジオ」から生まれた“スーパーアイドル”「おなもみクローバーZ」のシングル「ONAMOMI革命 ~年度末のわたし~」が入りました。

おなもみクローバーZの“正体”は人気アニメ「ユーリ!!! on ICE」にも出演している声優の羽多野渉さんで、可愛らしい女装姿も話題に。ライブで披露していた楽曲の待望のCD化で、女性ファンから圧倒的な支持を集めています。

そのほか、7位に入ったアニメ「覆面系ノイズ」の劇中バンド「in NO hurry to shout;」のシングル「ノイズ」は、同バンドの集大成的な一曲。こちらも必聴です。

◇今週の動向

アニメやゲームなどが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」から生まれた5人組ガールズバンド「Roselia(ロゼリア)」の2枚目のシングル「Re:birth day」が好調。イケメン役者育成ゲーム「A3!(エースリー)」のミニアルバム「A3! FIRST AUTUMN EP」「A3! FIRST WINTER EP」、アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」のエンディングテーマ第3弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! SUN FLOWER」に注目です。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング

1位 「Vai! Ya! Vai!」 JUNNA アルバム

2位 「コワレヤスキ」 Guilty Kiss シングル

3位 「ONAMOMI革命 ~年度末のわたし~」 おなもみクローバーZ シングル

4位 「+INTERSECT+」 内田真礼 シングル

5位 「tick-ta cRock」 新谷良子 アルバム

6位 「血と蜜~Anthology of Gothic Lolita & Horror」 ALI PROJECT アルバム

7位 「ノイズ」 in NO hurry to shout; シングル

8位 「LiTTLE DEViL PARADE」 LiSA アルバム

9位 「パーティーマン3 ~大地のリディム~」 小野友樹 アルバム

10位 「GALAXY HidE and SeeK」 AZALEA シングル

※左から順に、タイトル、アーティスト

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ・ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。

