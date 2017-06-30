ASRock、「グラボ13枚刺し」が可能なマイニング向けマザーボードを国内販売

マスタードシードは6月30日、ASRock製マザーボード「H110 Pro BTC+」の取り扱いを発表した。7月7日の発売を予定し、店頭予想価格は税別14,800円前後。
COMPUTEX TAIPEI 2017で公開されたマイニング向けのマザーボードで、チップセットにIntel H110を搭載。1基のPCI Express 3.0 x16スロット、12基のPCI Express 2.0 x1を備え、最大13枚までのグラフィックスカードを装着できる。
|・ASRockが「グラボ13枚刺し」が可能なマイニング用マザーをデモ
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel H110
|メモリ
|DDR4 2400MHz×2(最大32GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×1、PCI Express 2.0 x1×12
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×4、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×1
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel I219V)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC887)
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.0×2、USB 2.0×4、DVI-D×1、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税別14,800円前後