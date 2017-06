NICT、ニューラル機械翻訳で音声翻訳アプリ高精度化-話し言葉の精度アップ

例 1 原文 I'll wait until the terrace is available.

SMT テラスがあるまで待ちます。

NMT テラスが空くまで待ちます。

例 2 原文 Hunger is the best sauce.

SMT 空腹であれば。

NMT 空腹は最高のタレです。

例 3 原文 Yes, you can't take a reserved taxi or a pickup taxi.

SMT はい貸切タクシーの送迎タクシーに乗ることはできませんか。

NMT はい貸切タクシーや送迎タクシーはご利用いただけません。

例 4 原文 There are more and more shops which accept electronic money even though credit cards are not acceptable.

SMT 電子マネーカードは使えないものでも受け付けている店も増えています。

NMT クレジットカードが使えなくても電子マネーを使える店は増えてきています。

例 5 原文 How can I find out which drugs I cannot use?

SMT どうやって調べる薬が使えません。

NMT 使えない薬はどうやって調べればいいですか。

例 6 原文 Let's search a car accessory store by a car navigation system.

SMT カー用品店のカーナビで検索してみましょう。

NMT カーナビでカー用品店を探してみましょう。

例 7 原文 Of course we plan what to do on the assumption to get damaged.

SMT もちろん被害想定をどうするかを計画しています。

NMT もちろん被害を受けることを想定して計画しています。

例 8 原文 This area is the area where inundation has been assumed in the Great Kanto Earthquake type.

SMT この地域は浸水想定地域は関東大震災のタイプです。