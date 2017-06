滝沢カレンも電撃参戦！コンビニ食材で本格調理対決

フットボールアワー・後藤輝基と羽鳥慎一がMCを務める人気番組『得する人損する人』(日本テレビ系、毎週木曜19:00~)。6月29日の『定番食材が驚きビフォー・アフター!イケメン新ヒーローも登場SP』では、「家事えもん&ニューヒーロー登場」「コンビニ食材で本格ディナー対決!サイゲン大介 VS 一流シェフ VS 滝沢カレン」などの企画が展開される。



「家事えもん&ニューヒーロー登場」では、梅雨の時期にまつわる裏ワザを紹介。フローリングの掃除を放っておくと、皮脂汚れなどでカビが増える原因になる。そこで、今回は避暑地の軽井沢に別荘を持つ杉山愛の元に行き、家事えもんこと松橋周太呂がフローリングの得する掃除術を伝授する。また、冷蔵庫の余り物などを活かしたアレンジレシピでは、ニューヒーローが登場し、「かぼちゃ」料理のリレーレシピを披露する。



神の舌を持つ男・阿諏訪泰義(うしろシティ)扮するサイゲン大介が、コンビニで買える格安食材で本格的な料理を再現するコーナー「コンビニ食材で本格ディナー対決!」の第6弾は「サイゲン大介 VS 一流シェフ VS 滝沢カレン」。材料費は1200円で家族4人分(1人前300円以内)という制約の中で、これまで4勝1敗と連勝連戦のサイゲン大介だが、今回は、唯一の黒星を喫した天敵・加藤政行シェフが再び立ちはだかる。さらに、本格料理の腕を持つ刺客・滝沢も電撃参戦。果たして、審査を行う10人の主婦はどのレシピをマネしたくなるのか。

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。