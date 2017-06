「Wake Up, Girls！」、4thライブツアーのイベントビジュアル&新衣装を発表

4thライブツアーのイベントビジュアル

2017年7月23日(土)より開催される「Wake Up, Girls!」のライブツアーより、イベントビジュアルが公開。さらに、新衣装の発表と、2017年放送予定となっているTVアニメシリーズの主題歌の披露も決定した。

アニメ『Wake Up, Girls!』は、仙台で暮らす7人の少女たちがアイドルグループ「Wake Up, Girls!」(WUG)を結成し、互いに切磋琢磨しながらトップアイドルを目指していく姿が描かれた作品。2014年に劇場作品『七人のアイドル』とTVアニメシリーズが放送され、2015年には前・後篇となる『青春の影』『Beyond the Bottom』が劇場にて公開、2017年には再びTVアニメにて新章が放送予定となっている。

作中でWUGのキャラクターを演じる7人のキャスト(吉岡茉祐、永野愛理、田中美海、青山吉能、山下七海、奥野香耶、高木美佑)は、声優ユニットとしてもアーティスト活動を行っており、昨年の3rd LIVE TOURでは、全国7会場14公演にて15,000人以上を動員。今年も7月より4th LIVE TOURの開催が予定されているほか、8月9日(水)にはアーティスト・May'nとのコラボによる、TVアニメ『異世界食堂』のOPテーマ「One In A Billion」も発売される。

7月23日(土)よりスタートする「Wake Up, Girls!4th LIVE TOUR ごめんねばかり言ってごめんね!」のイベントビジュアルは、1st LIVE TOURの時と同じく、水着の衣装の7人のメインキャラクターが登場。海面に一つの浮き輪で浮かぶ、夏の季節感が全面に出ているイラストとなっている。

また、今回のライブツアーの会場にて初めて披露となる新衣装も発表。こちらは新作アニメ『Wake Up, Girls!新章』のロゴカラーを基調にし、ネクタイや帽子にメンバーのカラーがあしらわれた爽やかな印象の衣装となっている。

そして、ライブツアー内では、2017年放送予定のアニメ『Wake Up, Girls!新章』のOP/ED主題歌をTVアニメ放送に先駆けて披露されることも決定。7月23日(土)の初日大阪公演より、全7会場14公演にて歌唱される。さらに、イベントの会場グッズも発表され、今回は各会場でしか手に入れることができないキャラバンステッカーが販売されることも決定している。各詳細は公式サイトにて。

(C)Green Leaves / Wake Up,Girls!3製作委員会