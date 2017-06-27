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      ジャンプ50周年記念に、記念・記録・記憶に残った号を3カ月連続で復刻

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      少年ジャンプ1968年1号 (c)少年ジャンプ創刊号／集英社

      週刊少年ジャンプ（集英社）の創刊50周年を記念し、同誌の歴史の中で記念、記録、記憶に残った号を復刻する「復刻版 週刊少年ジャンプ」が、7月15日より3カ月連続で刊行される。

      「復刻版 週刊少年ジャンプ」はそれぞれ2冊セット。7月15日発売の「パック1」には創刊号にあたる1968年7月11日発売の1968年1号と、同誌の最大発行部数653万部を記録した1994年12月20日発売の1995年3・4合併号がパッケージされる。

      「パック2」には2017年に30周年を迎える荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」、20周年を迎える尾田栄一郎「ONE PIECE」の連載がスタートした、1987年1・2合併号、1997年34号を同梱。「パック3」では、連載作品の名セリフにフォーカスし、武論尊原作による原哲夫「北斗の拳」で「わが生涯に一片の悔いなし!!」、鳥山明「DRAGON BALL」で「クリリンのことかーっ!!!!!」が登場した1986年26号、1991年21・22合併号をセット販売する。

      復刻版 週刊少年ジャンプ パック1

      少年ジャンプ1968年1号掲載作品

      梅本さちお「くじら大吾」
      赤塚不二夫「大あばれアパッチ君」
      高野よしてる「地獄剣」
      貝塚ひろし「父の魂」
      永井豪「ハレンチ学園」
      望月三起也「ドル野郎」
      ダン・バリー「フラッシュ・ゴードン」
      楳図かずお「手」

      週刊少年ジャンプ1995年3・4合併号掲載作品

      井上雄彦「SLAM DUNK」（オールカラー）
      桂正和「SHADOW LADY」
      かずはじめ「MIND ASSASSIN」
      鳥山明「DRAGON BALL」
      つの丸「みどりのマキバオー」
      ガモウひろし「とっても！ラッキーマン」
      和月伸宏「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」
      高橋ゆたか「ボンボン坂高校演劇部」
      梅澤春人「NANPO U DEN」
      真倉翔・岡野剛「地獄先生ぬ～べ～」
      荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」
      高橋陽一「キャプテン翼 ワールドユース編」
      秋本治「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
      徳弘正也「新ジャングルの王者ターちゃん▽」※▽はハートマーク。
      三条陸・稲田浩司・堀井雄二「DRAGON QUEST-ダイの大冒険-」
      隆慶一郎・原哲夫「影武者徳川家康」
      桐山光侍「NINKU-忍空- SECOND STAGE」※Uはマクロン付きが正式表記。
      北条司「RASH!!」
      森田まさのり「ろくでなしBLUES」
      梅澤春人「BOY」※Oはストローク符号付きが正式表記。
      宮下あきら「BAKUDAN」
      なにわ小吉「王様はロバ～はったり帝国の逆襲～」

      復刻版 週刊少年ジャンプ パック2

      週刊少年ジャンプ1987年1・2合併号
      週刊少年ジャンプ1997年34号

      復刻版 週刊少年ジャンプ パック3

      週刊少年ジャンプ1986年26号
      週刊少年ジャンプ1991年21・22合併号


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