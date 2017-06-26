ASUS、X299搭載の「PRIME X299-DELUXE」と「PRIME X299-A」を6月27日に発売

ASUSTeK Computerはこのほど、チップセットにIntel X299を搭載したマザーボード「PRIME X299-DELUXE」および「PRIME X299-A」を6月27日に発売すると発表した。店頭予想価格は「PRIME X299-DELUXE」が税込67,000円前後、「PRIME X299-A」が税込46,000円前後。
どちらの製品も幅広い用途に対応する「Prime」シリーズの製品。「PRIME X299-DELUXE」はハイエンドモデルで、一方の「PRIME X299-A」はメインストリームモデルとなる。DDR4-4000メモリのサポートや、金属で補強したSafeSlot仕様のPCI Express x16スロット、2基のM.2スロットなど共通する仕様も多いが、「Prime X299-Deluxe」ではサポートするUSB 3.1 Gen2ポートの数が多いほか、2基のギガビット有線LAN、IEEE802.11ad対応無線LANを搭載する。
PRIME X299-DELUXE
|ソケット
|LGA2066
|チップセット
|Intel X299
|メモリ
|DDR4 4000(OC)MHz×8(最大128GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 3.0 x1×1
|マルチGPU
|AMD Quad CrossFireX、NVIDIA Quad SLI
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×7、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2、U.2×1
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×2(Intel I219V、Intel I211-AT)
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ad対応無線LAN
Bluetooth 4.1
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC1220)
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×5(Type-A×3、Type-C×1、ピンヘッダ×1)、USB 3.1 Gen1×8(うち4基はピンヘッダ)、USB 2.0×6(2基はピンヘッダ)、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税込67,000円前後
PRIME X299-A
|ソケット
|LGA2066
|チップセット
|Intel X299
|メモリ
|DDR4 4000(OC)MHz×8(最大128GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 3.0 x1×1
|マルチGPU
|AMD Quad CrossFireX、NVIDIA Quad SLI
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×7、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2、U.2×1
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1(Intel I219V)
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC1220)
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×3(Type-A×1、Type-C×1、ピンヘッダ×1)、USB 3.1 Gen1×8(うち4基はピンヘッダ)、USB 2.0×4(2基はピンヘッダ)、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税込46,000円前後
なお、ASUSではX299搭載マザーボードについて7製品を日本市場に投入するとしているが、残りの5製品については発売日・価格ともに未定となっている。