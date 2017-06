【先週の注目ニュース】ThinkPadが25周年を迎える(6月19日～6月25日)

6月19日~6月25日までの1週間に発表された、PC関連の注目ニュースをダイジェストでお届けする。

先週は米国時間20日、LenovoがThinkPad 25周年アニバーサリーモデルの提供を予告した。米ニューヨークで開催したイベントで明かされたもの。ThinkPadは10月に25周年を迎え、Lenovoでは熱心なファンやコレクターの声に応えて、2017年後半に、限定版という形で25周年記念モデルが提供される。詳細は不明だが、"伝統的な機能とパワフルな機能を兼ね備えるモデルになる"という。

また、Googleは米国時間20日、Google検索を通じて求人情報を見つけられるWebサービス「Google for Jobs」を発表した。Google for Jobsでは、"jobs near me"(私の近くの仕事)や"teaching jobs"(教師の仕事)といったワードを検索ボックスに入力すると、求職情報の詳細結果がリスト状で表示されるようになる。まずは米国で、デスクトップ版およびモバイル版が提供される。今後日本でも公開されるのか、楽しみなところだ。

注目ニュース(6月19日~6月25日)

注目レポート・レビュー・コラム(6月19日~6月25日)