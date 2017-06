Cheese!8月号

朱神宝「コーヒー&バニラ」のドラマCDが、本日6月24日発売のCheese!8月号(小学館)に付属。深見宏斗役を興津和幸、白城リサ役を巽悠衣子が演じている。

付録では「コーヒー&バニラ」1巻、3巻に収録のエピソードをドラマCD化。キャストコメントも収められている。本誌の巻頭には興津、巽2人のインタビューも掲載されているほか、興津、巽、朱神の直筆サイン入りイラスト色紙が5名にプレゼントされる企画も実施。また「FUKAMIホールディングス 社長の名刺」も綴じ込まれ、裏面に記載された番号に電話をかけると、深見さんからの留守電メッセージを聴くことができる。

なお今号では綾月もか「KING OF PRISM by Pretty Rhythm ~Over The Rainbow!~」が完結。次号では「カノジョは嘘を愛しすぎてる」の青木琴美による新連載「虹、甘えてよ。」が開幕する。

本記事は「 コミックナタリー 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。