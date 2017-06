［バイオハザード］フルCG劇場版「ヴェンデッタ」のBD＆DVDが9月発売　劇場未公開の吹き替え版も

「バイオハザード:ヴェンデッタ」のワンシーン (C)2017 CAPCOM / VENDETTA FILM PARTNERS.ALL RIGHTS RESERVED.

人気アクションゲーム「バイオハザード」シリーズの世界観を基にしたフルCG劇場版アニメの最新作「バイオハザード:ヴェンデッタ」のブルーレイディスク(BD)、DVDが、9月6日に発売されること分かった。

「バイオハザード:ヴェンデッタ」は、「バイオハザード」シリーズの歴代ゲームに登場した人気キャラやオリジナルの新キャラがバトルを繰り広げる姿などを描くフルCGアニメ。制作陣は、エグゼクティブ・プロデューサーを「呪怨」シリーズの清水崇さん、監督を「THE NEXT GENERATION パトレイバー」の辻本貴則さんが務め、「PSYCHO-PASS サイコパス」の深見真さんが脚本、「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」の川井憲次さんが音楽を担当した。

対バイオテロ組織「BSAA」のクリス・レッドフィールドは国際指名手配犯のグレン・アリアスと対峙(たいじ)しながらも逃してしまう。クリスは大統領直轄のエージェント組織「DSO」所属のレオン・S・ケネディに協力を求め、アリアスの真の目的の“バイオテロ”を阻止するため、彼を追ってニューヨークに向かう……というストーリー。シリーズ2大キャラのクリス、レオンの共闘に加えて、新たな敵のアリアスらにより、予測不可能な復讐の物語が繰り広げられる。

BD&DVDには劇場では公開されなかった日本語吹き替えバージョンも収録。東地宏樹さん(クリス役)、森川智之さん(レオン役)、小清水亜美さん(レベッカ・チェンバース役)らに加え、桐本拓哉さん、戸松遥さんら人気声優も参加。さらに「バイオハザード」ファンとして知られる「乃木坂46」の堀未央奈さんも特別参加している。

BD&DVDセット通常版は5800円。堀未央奈さんのインタビューなどが収録された初回生産限定のプレミアム・エディション版は7800円(ともに税抜き)。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。