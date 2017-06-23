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      ZTEジャパン、SIMフリースマホ「BLADE V7 Max」「AXON 7」を値下げ

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      ZTEジャパンは23日、同社のSIMフリースマートフォン「ZTE BLADE V7 Max」と「ZTE AXON 7」の2製品の希望販売価格を、同日から変更する。ZTE BLADE V7 Maxは34,800円(税別)から29,800円(税別)に、ZTE AXON 7は59,800円(税別)から54,800円(税別)に値下げされる。

      ZTE BLADE V7 Max

      ZTE BLADE V7 Maxは、0.3秒で認識するサイド指紋センサーを搭載したSIMフリースマートフォン。2枚のSIMカードで同時待ち受けが行える「DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ)」に対応し、ジャイロセンサー搭載でAR機能を使ったゲームアプリもプレイできるなど、充実した基本性能を備える。主な仕様は以下の通り。

      • OS: Android 6.0
      • CPU:MTK6755M(オクタコア、1.8GHz)
      • 内蔵メモリ: 3GB
      • ストレージ: 32GB
      • 外部ストレージ: microSDXC/microSDHC/microSD
      • サイズ: W77×H154×D7.2mm
      • 重量: 約167g
      • ディスプレイ: 5.5インチ IPSディスプレイ
      • ディスプレイ解像度: 1,920×1,080ピクセル
      • メインカメラ: 1,600万画素
      • サブカメラ: 800万画素
      • バッテリー容量: 3,000mAh
      • FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B19
      • W-CDMA: B1/B6/B8/B19
      • GSM / EDGE: 850/900/1,800/1,900MHz
      • Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n
      • Bluetooth: 4.0
      • インタフェース: USB Type-C×1
      • 指紋認証センサー: 搭載
      • カラー: ゴールド、シルバー

      ZTE AXON 7

      ZTE AXON 7は、Dolby Atmos(ドルビーアトモス)対応で立体感あるサラウンドサウンドが楽しめるなど、高いオーディオ性能を持つSIMフリースマートフォン。オーディオ専用チップを搭載しハイレゾ音源の再生にも対応する。CPUにクアッドコアのSnapdragon 820を採用し、内蔵メモリ4GB、ストレージ64GBと高い基本性能を持つフラッグシップモデルだ。主な仕様は以下の通り。

      • OS: Android 6.0
      • CPU:Qualcomm Snapdragon 820 MSM 8996(クアッドコア、2.15GHz)
      • 内蔵メモリ: 4GB
      • ストレージ: 64GB
      • 外部ストレージ: microSDXC/microSDHC/microSD
      • サイズ: W75×H151.7×D7.9mm
      • 重量: 約175g
      • ディスプレイ: 5.5インチ AMOLED ディスプレイ
      • ディスプレイ解像度: 2,560×1,440ピクセル
      • メインカメラ: 2,000万画素
      • サブカメラ: 800万画素
      • バッテリー容量: 3,250mAh
      • FDD-LTE: B1/B3/B8/B19/B28
      • TD-LTE: B41
      • W-CDMA: B1/B6/B8/B19
      • GSM / EDGE: 850/900/1,800/1,900MHz
      • Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/ac
      • Bluetooth: 4.1
      • インタフェース: USB Type-C×1
      • 指紋認証センサー: 搭載
      • カラー: イオンゴールド、クオーツグレー
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