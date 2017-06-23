ZTEジャパン、SIMフリースマホ「BLADE V7 Max」「AXON 7」を値下げ

ZTEジャパンは23日、同社のSIMフリースマートフォン「ZTE BLADE V7 Max」と「ZTE AXON 7」の2製品の希望販売価格を、同日から変更する。ZTE BLADE V7 Maxは34,800円(税別)から29,800円(税別)に、ZTE AXON 7は59,800円(税別)から54,800円(税別)に値下げされる。
ZTE BLADE V7 Maxは、0.3秒で認識するサイド指紋センサーを搭載したSIMフリースマートフォン。2枚のSIMカードで同時待ち受けが行える「DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ)」に対応し、ジャイロセンサー搭載でAR機能を使ったゲームアプリもプレイできるなど、充実した基本性能を備える。主な仕様は以下の通り。
- OS: Android 6.0
- CPU:MTK6755M(オクタコア、1.8GHz)
- 内蔵メモリ: 3GB
- ストレージ: 32GB
- 外部ストレージ: microSDXC/microSDHC/microSD
- サイズ: W77×H154×D7.2mm
- 重量: 約167g
- ディスプレイ: 5.5インチ IPSディスプレイ
- ディスプレイ解像度: 1,920×1,080ピクセル
- メインカメラ: 1,600万画素
- サブカメラ: 800万画素
- バッテリー容量: 3,000mAh
- FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B19
- W-CDMA: B1/B6/B8/B19
- GSM / EDGE: 850/900/1,800/1,900MHz
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n
- Bluetooth: 4.0
- インタフェース: USB Type-C×1
- 指紋認証センサー: 搭載
- カラー: ゴールド、シルバー
ZTE AXON 7は、Dolby Atmos(ドルビーアトモス)対応で立体感あるサラウンドサウンドが楽しめるなど、高いオーディオ性能を持つSIMフリースマートフォン。オーディオ専用チップを搭載しハイレゾ音源の再生にも対応する。CPUにクアッドコアのSnapdragon 820を採用し、内蔵メモリ4GB、ストレージ64GBと高い基本性能を持つフラッグシップモデルだ。主な仕様は以下の通り。
- OS: Android 6.0
- CPU:Qualcomm Snapdragon 820 MSM 8996(クアッドコア、2.15GHz)
- 内蔵メモリ: 4GB
- ストレージ: 64GB
- 外部ストレージ: microSDXC/microSDHC/microSD
- サイズ: W75×H151.7×D7.9mm
- 重量: 約175g
- ディスプレイ: 5.5インチ AMOLED ディスプレイ
- ディスプレイ解像度: 2,560×1,440ピクセル
- メインカメラ: 2,000万画素
- サブカメラ: 800万画素
- バッテリー容量: 3,250mAh
- FDD-LTE: B1/B3/B8/B19/B28
- TD-LTE: B41
- W-CDMA: B1/B6/B8/B19
- GSM / EDGE: 850/900/1,800/1,900MHz
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/ac
- Bluetooth: 4.1
- インタフェース: USB Type-C×1
- 指紋認証センサー: 搭載
- カラー: イオンゴールド、クオーツグレー