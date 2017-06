E-girlsたちがピンク特攻服に! 『HiGH&LOW』苺美瑠狂新ビジュアル公開

EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの最新作『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)に登場する苺美瑠狂のビジュアルが21日、公開された。

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』が2016年に公開されたほか、ドラマ、動画配信なども合わせた累計視聴人数は600万人、累計視聴回数は3,500万回超えという結果になっている。

今回公開されたのは、刺繍の入ったピンクの特攻服に身を包み、改造バイクを走らせる山王街のレディースチーム・苺美瑠狂。通称“東京タワー”と呼ばれる芝(楓/E-girls)、通称“スカイツリー”と呼ばれる押上(佐藤晴美/E-girls)の”ツインタワー”2人に、ノノリキ(山口乃々華/E-girls)、イシカワ(城戸愛莉)という4名の新ビジュアルが明らかになった。

その広いネットワークで、SWORD地区で起こるトラブルの情報を入手してくる苺美瑠狂は、新作でもWhite Rascalsのピンチをコブラ(岩田剛典)たちに伝える。

(C)2017「HiGH&LOW」製作委員会