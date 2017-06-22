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      リンクス、Z270チップセットを搭載したWi-Fi対応Mini-ITXマザーボード

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      リンクスインターナショナルは22日、Intel Z270チップセットを搭載するMini-ITXマザーボード「ECS Z270H4-I」を発表した。7月1日に発売し、店頭予想価格は16,178円(税込)。

      ECS Z270H4-I

      チップセットにIntel Z270を採用するMini-ITXマザーボード。第7世代/第6世代 Intel CoreシリーズなどのCPUをサポートする。DDR4-3200MHzまで対応するDIMMスロットを2基装備し、最大で32GBまでの増設が可能。M.2スロットはIntel Optane technologyに対応する。

      Intel I-219VとRealtek RTL8118ASによるデュアルGigabit Ethernet LANに加え、通信速度433Mbps(理論値)のIEEE802.11ac準拠の無線LAN機能も搭載。電源回路は6フェーズ仕様の高耐久設計「Durathon」を採用する。

      ■主な仕様
      ソケット Socket LGA1151
      チップセット Intel Z270
      メモリ DDR4-3200(OC)×2(最大32GB)
      拡張スロット PCI Express (3.0)x16×1、M.2×1(Wi-Fi/Bluetooth)
      ストレージ M.2×1(2242 / 2280)、SATA 6Gbps×4
      ネットワーク Gigabit Ethernet×2(I219-V+RTL8118AS)、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 4.2
      サウンド 8ch HD Audio(ALC1150)
      フォームファクタ Mini-ITX
      そのほか USB 3.0×7、USB 2.0×3、HDMI×1、DisplayPort×1など
      発売日 7月1日
      店頭予想価格 16,178円前後
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