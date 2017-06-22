舞台「キャプテン翼」ゴール死守する若林やタイガーショット放つ日向の動画

「超体感ステージ『キャプテン翼』」のティザービジュアル第2弾。 (c)高橋陽一/集英社 (c)超体感ステージ「キャプテン翼」製作委員会

高橋陽一原作による舞台「超体感ステージ『キャプテン翼』」のキャラクター紹介動画が、本日6月22日に公開された。

動画はゴールを死守する中村龍介演じる若林源三、タイガーショットを放つ松井勇歩演じる日向小次郎をはじめ、鷲尾修斗演じる三杉淳、渡辺和貴演じる若島津健、土井一海演じる早田誠、皇希演じる次藤洋の6キャラクター分をラインナップ。今後も元木聖也演じる大空翼をはじめとしたキャラクターの紹介動画が追加されていく。

「超体感ステージ『キャプテン翼』」は8月18日から9月3日まで、東京・Zeppブルーシアター六本木にて上演される。

超体感ステージ「キャプテン翼」

日程：2017年8月18日（金）～9月3日（日）全23回公演予定

会場：Zeepブルーシアター六本木

料金：プレミアム体感シート1万2800円、プレミアム席1万800円、一般席7800円

キャスト

大空翼：元木聖也

若林源三：中村龍介

日向小次郎：松井勇歩

岬太郎：鐘ヶ江洸

三杉淳：鷲尾修斗

松山光：反橋宗一郎

早田誠：土井一海

新田瞬：加藤真央

次藤洋：皇希



若島津健役：渡辺和貴

石崎了役：輝山立

立花政夫役：大曽根敬大

立花和夫役：廣野凌大



ロベルト本郷役：田中稔彦

見上辰夫役：瀬川亮



伊阪達也

北村悠

斎藤准一郎

松永一哉



スタッフ

総合演出：EBIKEN（蛯名健一）

脚本・演出アドバイザー：加世田剛

振付：松永一哉

製作：アルテメイト／Planning Office GS

エグゼクティブプロデューサー：杉本圭司

製作統括：萩原要／牛田直人

プロデューサー：石津美奈

舞台総合監督：杉田靜生

(c)高橋陽一/集英社 (c)超体感ステージ「キャプテン翼」製作委員会