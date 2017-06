「リラックマ」初のこま撮りアニメーション! Netflixで全世界190カ国に配信

Netflix、サンエックス、ティー・ワイ・オーのドワーフスタジオの3社は、サンエックス保有のキャラクター「リラックマ」初のこま撮りアニメーションシリーズを制作、Netflixオリジナル作品として全世界同時配信することを決定した。

「リラックマ」は、サンエックスより2003年に第1号グッズが販売されて以降、大人の女性を中心にまたたく間に人気に火が付き、その後数々の商品や企業のキャンペーンなどにも採用され、今や国内外の幅広い層から支持されるキャラクター。「リラックマ」が2018年に15周年を迎えるにあたり、「リラックマ」では初めてとなるアニメーションシリーズを、世界最高水準のストップモーション(こま撮り)技術を有するドワーフスタジオが制作する。全13話で、1話11分の作品になる予定。

世界最大級のオンラインストリーミングサービスを提供するNetflixは、日本をコンテンツの消費市場という側面のみではなく、オリジナルコンテンツの重要な制作拠点として位置づけており、今回、日本特有の魅力を持ちながら、アジアを起点に全世界の幅広い視聴者層に通用するキャラクター「リラックマ」の初の映像コンテンツを190以上の国に向けて独占的に配信するという。

制作スタッフおよび配信スケジュールなどの詳細は、決まり次第、あらためて発表される。

(C)2017San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.