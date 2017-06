『HiGH&LOW』雨宮兄弟新ビジュアル公開 - 新作では琥珀・九十九と共闘へ

EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの最新作『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)に登場する雨宮兄弟のビジュアルが21日、公開された。

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』が2016年に公開されたほか、ドラマ、動画配信なども合わせた累計視聴人数は600万人、累計視聴回数は3,500万回超えという結果になっている。

今回公開されたのは、最強の兄弟と呼ばれる雨宮兄弟の次男・雨宮雅貴(TAKAHIRO)&三男・雨宮広斗(登坂広臣)。かつて圧倒的な支配力を誇っていた伝説のバイクチーム・ムゲンとたったふたりで渡り合った過去を持つ。

映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』ではメインとなった雨宮兄弟だが、九龍グループに両親を殺され、さらにその復讐の為に動いていた長男の尊龍(斎藤工)も殺された。新作映画では尊龍が命がけで守った九龍グループの機密情報が入ったUSBを琥珀(AKIRA)に預け、琥珀・九十九(青柳翔)と共闘する。

(C)2017「HiGH&LOW」製作委員会