［ユーリ！！！ on ICE］初の音楽イベントが11月19日に開催

「ユーリ!!! on ICE」の初の音楽イベント「ユーリ!!! on CONCERT」のロゴ

フィギュアスケートがテーマの人気アニメ「ユーリ!!! on ICE」の初の音楽イベント「ユーリ!!! on CONCERT」が、11月19日に幕張メッセ(千葉市美浜区)で行われることが20日、分かった。同アニメの音楽を担当した作曲家の松司馬拓さん、梅林太郎さんらを中心とした50人を超えるオーケストラによるパフォーマンスが繰り広げられる。7月28日発売のサウンドトラック「ユートラ ユーリ!!! on ICE/オリジナル・サウンドトラックCOLLECTION」にイベントのチケットの優先抽選申し込み券が封入される。

「ユーリ!!! on ICE」は、日本中の期待を背負って挑んだグランプリファイナルで惨敗し、故郷・九州に帰ることになった主人公・勝生勇利が、“生ける伝説”のヴィクトル・ニキフォロフをコーチに迎え、グランプリシリーズに挑む……というストーリー。

「モテキ」などのマンガ家の久保ミツロウさんが原案、脚本原案、キャラクター原案を担当。昨年10~12月にテレビ朝日ほかで放送され、女性を中心に人気を集めている。完全新作の劇場版が製作されることも話題になっている。

