中丸雄一、テレ東音楽祭ソロ出演! EXILE TRIBE、globe×島袋寛子も

テレビ東京系で28日に放送される音楽特番『テレ東音楽祭 2017』(18:25~22:48)の出演アーティスト第2弾が19日、発表された。

同番組は2014年に『テレ東 音楽祭(初)』として始まって以来、年に1回のテレ東"最大のお祭り"として放送されている。テーマは「思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発」。総合MCは4年連続となる、国分太一(TOKIO)が務める。

今回明らかになったのは中丸雄一、EXILE THE SECOND、E-girls、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、globe(小室哲哉&Marc Panther)×島袋寛子、青山テルマ、フェアリーズ、井上苑子、モーニング娘。'17の10組。

ソロとして出演する中丸は、現在放送中の主演ドラマ『マッサージ探偵ジョー』(毎週土曜24:20~)の主題歌である「おつかれサンクス」の歌とダンスを披露する。また、globeはくも膜下出血で療養中のボーカル・KEIKOに代わり、元SPEED・島袋寛子が歌い手として一夜限りのスペシャルコラボを行う。さらに、青山は名曲「そばにいるね」、井上は槇原敬之の「どんなときも。」を熱唱する。

同番組にはすでにTOKIO、KinKi Kids、V6、NEWS、関ジャニ∞、Hey! Say! JUMP、A.B.C-Z、ジャニーズ WEST、 AKB48、乃木坂46、NGT48、STU48、観月ありさ、大黒摩季、TRF、平井堅、華原朋美、T.M.Revolution、ゆず、倉木麻衣、湘南乃風、西野カナ、SEKAI NO OWARI、きゃりーぱみゅぱみゅの出演が発表されている。