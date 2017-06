『HiGH&LOW』琥珀&九十九新ビジュアル公開 - 託されたUSB持って動く

EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの最新作『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)に登場するムゲンのビジュアルが19日、公開された。

ムゲン

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』が2016年に公開されたほか、ドラマ、動画配信なども合わせた累計視聴人数は600万人、累計視聴回数は3,500万回超えという結果になっている。

今回公開されたのは、伝説のバイクチーム「ムゲン」のメンバーである琥珀(AKIRA)と九十九(青柳翔)の新ビジュアル。『HiGH&LOW THE MOVIE』では、「ムゲン」の創始者の1人である龍也の死によってチームが解散した後に、復讐のため韓国マフィアと手を組んだ琥珀がSWORDと対峙することとなった。

コブラ、ヤマト、九十九らの身体を張った説得で目が覚めた琥珀は、雨宮雅貴(TAKAHIRO)から九龍グループの機密情報が入ったUSBを託され、龍也のためにも情報公開に動くことになる。

(C)2017「HiGH&LOW」製作委員会