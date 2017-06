TVアニメ『ゾイド新世紀/ゼロ』高速戦闘機･シャドーフォックスのプラモ再販

コトブキヤが『ZOIDS(ゾイド)』のプラモデルシリーズとして展開している「HMM ZOIDS」より、「RZ-046 シャドーフォックス」が再生産され、2017年8月に発売される。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は4,860円(税込)。

「HMM ZOIDS」シリーズは、その名の通り「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのハイディテールかつ、可動性にすぐれたプラモデルのハイエンドマスターモデル。シャドーフォックスは、TVアニメ『ゾイド新世紀/ゼロ』でバラッド・ハンターが搭乗していたキツネ型高速戦闘ゾイドで、コマンドウルフの後継機となっており、ライガーゼロやバーサークフューラーと対決するシーンでファンの注目を集めた。

プラモデルの背面には、武装を変更できる簡易版CAS(チェンジング・アーマー・システム)と言えるマルチウエポンラックを設置。AZ30mm徹甲レーザーバルカンは、支持アームの展開により柔軟に可動する。

尾部を展開させるとAZ70mm内蔵型電磁ネット砲が。加えて、振り向きポーズが取れるように首は二重関節とボールジョイントを採用しており、胴体および脚部はスライド可動による引き出し式関節で、広い可動域を誇る。さらに軽快なポージングで飾れるように「メカニカルベース フライング3」に対応している。

商品価格は4,860円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年8月を予定している。

