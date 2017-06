『ゾイド』ライガーゼロの高速戦闘形態･イエーガーが8月に再生産決定

2017年8月発売予定「RZ-041 ライガーゼロ イエーガー」(7,560円/税込)

コトブキヤが『ZOIDS(ゾイド)』のプラモデルシリーズとして展開している「HMM ZOIDS」より、「RZ-041 ライガーゼロ イエーガー」が再生産され、2017年8月に発売される。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は7,560円(税込)。

「HMM ZOIDS」シリーズは、その名の通り「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのハイディテールかつ、可動性にすぐれたプラモデルのハイエンドマスターモデル。「RZ-041 ライガーゼロ イエーガー」は、「RZ-041 ライガーゼロ シュナイダー」に引き続き、ライガーゼロの外装換装でシルエットと性能を一変させるチェンジング・アーマー・システムを搭載しており、機動力を高めた高速戦闘形態となっている。

特徴的なネイビーカラーの装甲と、背中に備えた巨大な2基の可変式大型イオンブースターも再現。背部や後ろ足アーマーのウイング、サイドスラスターも展開可能で、必殺技・ストライクレーザークローも再現できる。さらに、主人公であるビット・クラウドの塗装済みパイロットフィギュアも付属する。

商品価格は7,560円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年8月を予定している。

(C)1983-2005 TOMY (C)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.