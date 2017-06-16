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      BIOSTAR、6,480円のA320チップ採用Ryzen対応マイクロATXマザーボード

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      アユートは15日、台湾BIOSTAR製のAMD Ryzen対応マイクロATXマザーボード「A320MH PRO」を発表した。6月16日より発売する。価格はオープンで店頭予想価格は6,480円前後(税別)。

      A320MH PRO

      AMD Ryzenに対応するAMD A320チップセット搭載のマイクロATXマザーボード。Socket AM4に対応し、TDP95WまでのCPUを搭載可能。メモリスロットは2基までで、DDR4-2667MHz対応のものを最大32GBまで搭載できる。将来的にAMD APUが発売された場合にも対応可能。

      ■主な仕様
      ソケット Socket AM4
      チップセット AMD A320
      メモリ DDR4-2677×2(最大32GB)
      拡張スロット PCI Express (3.0)x16×1、PCI Express (3.0)x1×2
      ストレージ SATA 3.0×4
      ネットワーク Gigabit Ethernet×1(RTL811H)
      サウンド Realtek ALC887 8CH HD Audio
      フォームファクタ マイクロATX
      そのほか USB 3.1 Gen1×1、USB 2.0×4、HDMI×1、D-sub×1など
      発売日 6月16日
      店頭予想価格 6,480円前後
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