BIOSTAR、6,480円のA320チップ採用Ryzen対応マイクロATXマザーボード

アユートは15日、台湾BIOSTAR製のAMD Ryzen対応マイクロATXマザーボード「A320MH PRO」を発表した。6月16日より発売する。価格はオープンで店頭予想価格は6,480円前後(税別)。
AMD Ryzenに対応するAMD A320チップセット搭載のマイクロATXマザーボード。Socket AM4に対応し、TDP95WまでのCPUを搭載可能。メモリスロットは2基までで、DDR4-2667MHz対応のものを最大32GBまで搭載できる。将来的にAMD APUが発売された場合にも対応可能。
|■主な仕様
|ソケット
|Socket AM4
|チップセット
|AMD A320
|メモリ
|DDR4-2677×2(最大32GB)
|拡張スロット
|PCI Express (3.0)x16×1、PCI Express (3.0)x1×2
|ストレージ
|SATA 3.0×4
|ネットワーク
|Gigabit Ethernet×1(RTL811H)
|サウンド
|Realtek ALC887 8CH HD Audio
|フォームファクタ
|マイクロATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen1×1、USB 2.0×4、HDMI×1、D-sub×1など
|発売日
|6月16日
|店頭予想価格
|6,480円前後