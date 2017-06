「キンプリ」ストリート系アンソロ、カレー沢薫・服部昇大・まずりんら参加

「『KING OF PRISM by PrettyRhythm』アンソロジー ストリートのカリスマ」

劇場アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」に関するマンガやイラストを収録した「『KING OF PRISM by PrettyRhythm』アンソロジー ストリートのカリスマ」が、本日6月16日に発売された。アニメイトでは購入特典として「A.B-T.C(Animate Book Trading Card)」が用意されている。

本書はアニメに登場するキャラクターの中から、“ストリート系”と呼ばれる仁科カヅキ、大和アレクサンダーらを中心としたギャグが描かれるアンソロジー。月刊プリンセス(秋田書店)や、Webマンガサイト・チャンピオンクロスに掲載された作品のほか、単行本では新たなマンガとイラストが加えられた。

カバーは紗与イチが描き下ろし、イラストでは伊藤龍、大熊ゆうご、菅野文らが参加。マンガではカレー沢薫、つのがい、葉月めぐみ、服部昇大、みなもと悠、まずりんら16名が寄稿している。

「『KING OF PRISM by PrettyRhythm』アンソロジー ストリートのカリスマ」参加作家

カバーイラスト

紗与イチ

イラスト

伊藤龍、大熊ゆうご、菅野文、遠山えま、みもり

マンガ

青井みと、阿部川キネコ、風都ノリ、梶山ミカ、カレー沢薫、桜乃みか、つのがい、葉月めぐみ、服部昇大、福井瞬、みなもと悠、小林モリヲ、漣ライカ、昴カズサ、まずりん、ミサト

