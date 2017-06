『HiGH&LOW』ELLY、白濱亜嵐ら所属MIGHTY WARRIORSの新ビジュアル公開

EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの最新作『HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY』(8月19日公開)、『HiGH&LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)に登場するMIGHTY WARRIORSの新ビジュアルが16日、公開された。

MIGHTY WARRIORS

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』が2016年に公開されたほか、ドラマ、動画配信なども合わせた累計視聴人数は600万人、累計視聴回数は3,500万回超えという結果になっている。

MIGHTY WARRIORSは音楽、ファッションへのリスペクトにより、自分たちの“理想郷”をつくることを目標に集まったチーム。出自はバラバラで、それぞれが壮絶な環境を生き抜き、仲間の結束は固い。

今回公開された新ビジュアルでは、リーダーである元傭兵のアイス(ELLY)、バーニー(白濱亜嵐)、セイラ(大屋夏南)、9(ANARCHY)、パール(野替愁平)と言ったおなじみのキャラクターに加え、新たにアイスの弟ディディー(LIKIYA)と、ディクシー(祐真キキ)も参加した7名がそろった。

また、かつて同チームに所属していた劉(早乙女太一)は、九龍グループの劉会の会長に。新作では、MIGHTY WARRIORSとプリズンギャングのジェシー(NAOTO)、フォー(関口メンディー)の関係も明らかになっていく。