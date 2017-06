春奈るな、水着ショット公開! NEWアルバムより新曲のリリックビデオを公開

春奈るな

アニソンアーティストとして活躍する春奈るなが2017年6月21日にリリースするニューアルバム『LUNARIUM』より、収録曲「Fly Me to the Moon」のリリックビデオが公開された。

「Fly Me to the Moon」は、Shinnosuke(ex. SOUL'd OUT)による80'sサウンドを散りばめたキラキラアレンジが印象的なキュートポップ。作詞はデビュー当時から春奈るなの作品を手掛ける作家・Sakuによるもので、カフェ店員に恋する乙女の物語。タイトル「Fly Me to the Moon」は「月まで飛べちゃいそうなくらい浮かれそうよ」という歌詞からの連想で、同名のジャズ・スタンダードナンバーとは一切関係ないとか……。

今回公開されたリリックビデオは「Fly Me to the Moon」改め「Fly Me to Hawaii」!? 「私を月まで連れてって」ならぬ「私をハワイに連れてって!」ということで、今年4月にホノルルで開催されたアニメコンベンション「Kawaii Kon」に出演するためにハワイに訪れた際、アルバム初回盤に付属するフォトブック用に撮り下ろされた写真のアウトテイクで構成されている。

この撮り下ろしフォトブックには水着ショットも満載となっているが、今回のリリックビデオでも1点だけ、水着写真が公開されている。そして、商品版の豪華48Pフォトブックではさらに様々なスタイリング、表情の春奈るなが存分に楽しめるのでしっかりチェックしておきたい。

Fly Me to the Moon (Lyric Video)





春奈るなの、約2年ぶり、3枚目のオリジナルアルバムとなる『LUNARIUM』は、2017年6月21日の発売予定。各詳細は公式サイトにて。