世良公則＆ROLLY対談：ツイストの名曲から70年代ロック黎明期を振り返る

70年代日本のロックシーンが生み出した不動の名曲たちを臆することなくROLLY独自の解釈で甦らせた、カヴァー・アルバム『ROLLY'S ROCK THEATER ~70年代の日本のロックがROLLYに与えた偉大なる影響とその光と影~』。



2016年のリリースから約1年が経過した今でもその挑戦はいまだ色褪せず、ライヴの様子を収めた2枚組のライヴ盤『ROLLY COMES ALIVE!』は反響を呼び、さらに4月には今年デビュー40周年を迎えた世良公則が名曲『燃えろいい女』を含む新旧の楽曲をROLLYとライヴでコラボレーションするという、当時からのロックファンには目の離せない展開を見せ続けている。

世良がツイストで活躍していた70年代、ROLLYはまだ中学生だった。そんな2人を結ぶのはやはり当時のジャパニーズロックムーヴメントであり、その記憶はプレイヤー、リスナーとして形は違えど双方の感性に大きな影響をもたらしたという。そんな当時の音楽シーンについてツイストの名曲『あんたのバラード』を起点に語り合った1時間。また、『燃えろいい女』のカヴァーからはじまったという2人の関係性についても話を聞いた。



―昨年リリースされたカヴァー・アルバムは選曲からアレンジまですごく秀逸で当時のロックファンにはたまらない作品ですね。これらはROLLYさん自身が聴いて育ってきた音楽だと思うのですが、そこには当然のように、ここにいる世良公則さんのバンド"ツイスト"の曲も並んでいて。先日ライヴでも世良さんとは共演されたということで今となってはお互いに近しい存在だと思うのですが、当時はツイストの曲をどのように聴いていたんですか?



ROLLY(以下 R):僕が世良さんのことを初めて知ったのは、多分1977年。かまやつひろしさんが大阪でやっていらした"ハローヤングポップス"という番組を見て。



世良公則(以下 S):ハロヤンね。



R:そう、ハロヤン。確か土曜の夜にやっていたんですけど、毎週アマチュアバンドが2バンド出てきて対決するコーナーがあって、そこにゲストで世良公則&ツイストが出ていたんです。その時の曲が『あんたのバラード』だったんですけど"ドンツパーンドンバンバンツパドンパーン! あんたに~!"っていうあの出だしのノリとキメがあまりすごかったので、月曜に学校で"ハロヤン見た?""見た見た! すごいバンドが登場した!"って話題になったという。世界歌謡祭(77年に世良公則&ツイストが出場し、グランプリを受賞した歌謡曲コンテスト)はその前でした? 後?



S:世界歌謡祭はデビュー前だね。でも、ひょっとしたら大阪の人はプロになる前に観てるかもしれない。世界歌謡祭に出る前にヤマハポピュラーソングコンテスト、いわゆる"ポプコン"で優勝して、当時まだアマチュアだったんだけどポプコンのグランプリってことで関西の音楽番組とかにはちょこちょこ出てたから。



R:じゃあきっと、その貴重なものを見たんでしょうね、僕は。



―ということは、『あんたのバラード』はデビュー前からあった曲だったんですね。



S:そうだね。



―ROLLYさんが痺れたというその出だし、しかも歌詞の始まりが"あんたに"っていうのは確かに度肝を抜かれました。



R:僕、ロックっていうのは度肝を抜くようなものじゃないと嫌なんです。特にヴォーカリストは人それぞれ表現の方法が違っていて、それこそ100人いたら100通りあるけど、その中でも今まで見たことがないようなものに惹かれる。そういう意味で、世良さんには一発で惹かれました。さらに、ヴォーカリストは誰よりも口がでかくて頭から丸呑みされそうな迫力とパワーと爽快感が必要だと思うんです。ただ、その爽快感の部分は人によっては違っていて、例えばフラワー・トラベリン・バンドのジョー山中さんのような妖しい感じとか人それぞれの個性があるけど、みんなに共通しているのは観る者の度肝を抜いてくれるところなんですよね。最近では若干自分もおじさん化してきて、とうとう"最近の若い者は・・・"とか言うようになってきてしまったのですが(笑)、最近のミュージシャンは度肝を抜く感じというか・・・



―クレバーですよね。若いミュージシャンは。



R:そう、ソフトな感じがする。



―そもそも、あの出だしの発想はどこから出てきたんですか?



S:あれは大阪が育んだ、ひとつの音楽の形だと思うんだよね。当時ロックミュージックがメジャーで成功するなんて誰も思っていなかったでしょう。僕らの前の世代、吉田拓郎さんや井上陽水さん、泉谷しげるさんとかが活躍していたフォークの時代は、学生運動があったりして若者が社会に対して何かメッセージを送りたい、反発したいエネルギーをブチ撒けていく活動の場として音楽が確立されていたけど、僕らの時代はフォークでもないし、ロックっていうと欧米人のようになることがいいとされていて、日本語で歌うロックなんて誰も考えてなかった。ただ、大阪・福岡・東京にはあったんですよ。グループサウンズから派生した人たちは横浜・横須賀辺りで独自のブルースをやっていたし、福岡ではめんたいロックが流行っていて、大阪も当時表面的にはへヴィメタやプログレが主流を占めていたんだけど、実はアンダーグラウンドでは憂歌団とかサウス・トゥ・サウスとかが日本語でリズム&ブルースをやっていた。今の"R&B"じゃなくてね。今はR&Bっていうとダンスミュージックみたいな括りになっているけど、俺らの頃は"リズム&ブルース"といえば黒人音楽だからね。そういうわけで、その頃から大阪には日本語でロックミュージックを歌う文化があったんですよ。フォークでもないし、シュガー・ベイブとかはっぴいえんどのようなポップな洋楽志向でもない、もっと土着な音楽だったんだけど、そこで僕は4年くらいアマチュア活動を続けていたんです。もともと広島で生まれて大阪に出てきて、天下茶屋とか粉浜とか、ああいうところで暮らしている中で大阪の持っているエネルギーを感じながら生まれた曲。そういえば、もともとあれは練習曲だったんですよ。



―そうなんですか。



S:僕はずっとベースをやっていたんだけど、当時のヴォーカルが就職面談に行くからコンテストに出られないということになって。これはまずいぞということで、コーラスもやっていた流れで僕がベースを弾きながら歌うことになった。で、当時8.8ロックっていうコンテストが大阪にあって、そこの決勝で初めてベースヴォーカルをやって、優勝しちゃったわけ。それ以来そのスタイルでやっていたんだけど、さすがにベースを弾きながら歌うのは難しいからベースを入れるかヴォーカルを入れるかどっちかにしてくれって言ったら、当時メンバーだった、今でも一緒にやっている神本宗幸がベースを連れてきたの。"え! ベース連れてきたの!?"って(笑)。逃げ道がなくなっちゃった(笑)。『あんたのバラード』は、スタジオセッションの時に家でアコギで弾いてた曲を持って行って、自分のヴォーカルの練習のためにその場でみんなでアレンジしながら歌を入れたのが最初の形だったな。その練習テープを楽器屋の兄ちゃんがポプコンの審査に送って、そこからはトントン拍子で。



R:あのブレイクに行くまでのアクションの感じは、エルヴィス・プレスリーからの流れを感じるんですけど。エルヴィス・プレスリーなのか空手なのか。



S:どっちも正解(笑)。というのも、僕はヴォーカリストとしてロックンロールとかロックミュージックをメジャーにしたのはエルヴィス・プレスリーだと思っているので。彼が最初にアメリカの番組に出た時に"卑猥すぎる"って上半身しか映してもらえなかった逸話とか、兵役から帰ってきたプレスリーが短い髪に黒のジャンプスーツでBBCだかABCだかでスタジオライヴをやった時の映像とか、そういうのを見たり聞いたりして"むちゃくちゃすごい人だな"と思ってたの。その時はベーシストだったけど、ヴォーカルで誰が好きかと言われたら実はエルヴィス・プレスリーだった。でも、バンドでやっていたのはスモール・フェイセスとかフェイセズとかストーンズのコピーだったから、僕の先代のヴォーカリストはもちろんミックとロッドを足したみたいな人間で、そいつをずーっとベーシストとして後ろから見てきてヴォーカルってああやるものなんだとも思っていて。それで自分がヴォーカルになった時、プレスリーの立ち姿ってカッコいいじゃない。腕の回し方とか、まるでバンドを指揮しているような感じとか。それまでヴォーカルはバンドの演奏に合わせて歌を歌っているだけで、指揮するのはドラマーだったりメインギターだったりしたんだけど、プレスリーは観客もステージの上も照明も全部自分がコントロールしているんですよ。



R:確かに!



S:僕は常々そういうバンドの方が面白いと思っていたし、演奏に乗せてただ歌うのではなくて、ヴォーカルそのものが演奏という感覚で仕切るようなスタイルにしたかったんだよね。それと、若い頃からのヤンチャな部分の融合。それが"空手"に見えたのかも。世界歌謡祭出た時も、海外エントリーのミュージシャンたちがリハなのに武道館のアリーナ席にドワーッと集まってきて"ウォー! カラテボーイ!"って(笑)。自分としては空手をやっているつもりではなかったんだけどね。楽器を外されて手持ち無沙汰だったというのと、プレスリーの感覚と、先代ヴォーカリストのロッド・スチュワートやミック・ジャガーのUKロックンロールの感覚の融合体だった。



R:なるほど。出だしのブレイクの溜めに溜めた感じって、あれに近いですよね。確かマイケル・ジャクソンがロシアの赤の広場でやった公演だったと思うんですけど、ステージの真ん中に穴が開いていてピョーン! とそこから飛び出してきたと思ったら、直立不動のまま2分間静止した時の。何万人もの視線を受け止めて、それでも負けないっていうのが真のヴォーカリストでありスターだなと今の世良さんの話を聞いていて思いました。大体コンテストとかって、その場の空気感を持っていくバンドがいるんですよ。そういうバンドは出演者もみんな見に来る。そうなったらもう、勝手に昇っていくんです。僕は中学2年生の時に初めて8.8ロックのジュニアクラスに出たんですけど、その時やっていたのが猟奇納骨堂っていうバンドで。



S:すごい名前だね(笑)。



R:黒マントに目だけ出たマスクで、フラワー・トラベリン・バンドの『SATORI Part2』を延々やるっていう。その時はやっぱり全員見に来ましたね。



―そうでしょうね(笑)。



R:あとは、沖縄民謡の『てぃんさぐぬ花』っていう曲をロックアレンジしたやつも演りました。決勝戦では惜しくも鳴かず飛ばすでしたけど、いまだにそれを見てたっていう人がいて"お前あれ出てたやろ~!"って言われることがありますね。世良さんが8.8に出られた頃って、紫とか一緒でした?



S:そうそう。本土上陸ってゲスト出演してた。



R:毎年BOURBON RECORDS(バーボン・ レコード)から2枚組のライヴ盤が出ていて、それを聴いてました。



S:当時そこには入らないくらいのバンドだったんだけどね。レコードには入らないけど審査員からおもろかったよって言われるっていう。その翌年、決勝まで行ってもやっぱりレコードにはならない常にギリギリあやしいところだった(笑)。



R:話は戻りますが、『あんたのバラード』は関西弁ではないですけど、改めて言われると確かにサウス・トゥ・サウスみたいな感じはありますね。



S:うん。歌詞を読んで"演歌みたいだね"って言う人たちもいたけど、大阪では"ブルースやね"って言われていたからね。僕の中で"YOU"は"君"ではなく大阪弁の"あんた"の方がしっくり来たし、その強い響きが好きで。広島から出てきて学生時代を大阪で過ごして、ずっとバンドをアンダーグラウンドでやっていた時の生命力みたいなものをその単語にすごく込めた感じがあったな。だから、全国区でデビューした時、周りはキョトン状態だった。リアクションの違いというか。もちろん面白がってはくれるんだけど、当時の音楽評論家と言われている人たちは"こいつらをどう扱おうか"っていう感じで、あんなのは演歌だ、女の子たちからキャーキャー言われてるし日本語だしロックじゃねぇよって。大阪ではブレイクで溜めれば客が焦れてヒューヒュー! って声が起こって、歌いだすとウォー!! ってなるような、そういうエネルギーを受け止める力が客にもあったんだけど、当時のメジャー音楽シーンの中ではそういう異物のエネルギーを受け止められるような包容力ははっきり言ってなかったんだよね。それよりもティーン・エイジャーの方にあったの。だから、業界の人たちが戸惑っている間にもテレビの音楽番組にリクエスト葉書きが届いて何回も出るようになったりとか、何週も連続で1位を獲ったりすることが出来たんだけど。



R:特にあの当時、ツイスト、Char、原田真二のロック御三家みたいなロックをやっているけど明星(MYOJO)とかにも載ってるっていう存在は、コアなロックファンはロックと見なさなかったかもしれません。



S:いわゆるアイドル扱いされていたよね。ああいうところに出ていたのは、もちろんレーベルだったり事務所の戦法だったんだけど。Charなんかもそういう面ではすごく苦労したと思うよ。彼は僕がまだアマチュアの頃にアルバムを出していて、それを聴いた時"これで日本は変わるな"って確信したくらいだったんだけどね。だって十代からずっと日本のレコーディングを支えてきた天才ギタリストがプロの作詞家と作曲家と組んで、フロントで歌いながら弾いてるんだから。



R:『気絶するほど悩ましい』でしたっけ。



―阿久悠さんの作詞で。



S:そう。だって、Charのギターが下手だなんて言う奴は1人もいない、むしろ日本で一番上手いくらいに言われているところで正面切って自分のアルバムですって出てきたんだから、すごいことだよ。俺にとってはミック・ジャガーもプレスリーもアイドルだし、ビートルズなんて来日した時に失神者が出るくらい女の子にキャーキャー言われてよっぽどアイドルなのに、ロックファンは神様のように扱ってるじゃない? 僕なんかはそういう世代のスタートだから、そういうアイドル性って絶対に必要だと思うの。でも、当時は"アイドル"っていう言葉が能力のない可愛いだけの奴っていう括りだったから、そう言われることに異常に抵抗したんですよ。自分で曲を書いて詞も書いて演奏していて、たまたまアレンジだけプロと組むことになったりすると"ほらやっぱりプロに手を借りてるんじゃん!"って言われる。いやいや、普通組むでしょ? って(笑)。海外のトップミュージシャンだってプロのプロデューサーやアレンジャーと組んでるよと。そういうふうに受け入れ側も準備が出来ていない、包容力のない時代だったから、やる側も余計意固地になって喧嘩することしか解決法がない、みたいな。



R:そう考えると、今はずいぶんバンドマンがおとなしくなったというか。そうでもないのかな?





Photo by Takeaki Hanaya



S:今のバンドは、そういうのを利用することを覚えたんだと思う。デビューくらいの時から印税計算できるのよ(笑)。契約内容もちゃんとチェックしているだろうし。さらにSNSとかを使って世論をコントロールして、自分たちで受け皿を作ってその上でビジネスをしている。だから、"バンドメンバー"はいても"ミュージシャン"はいないと僕は思うんです。ミュージシャンとしてきちんと積み重ねていけばバンドも成長できるし音楽界も豊かになるんだけど、自分が豊かになるところで終わってしまってるから。テレビとかを見ていて面白いバンドが出てきたと思っても、その一人一人が覚えられないのはなぜかというと、ミュージシャンじゃないからなんだよね。それぞれの個性というより、バンドメンバーとしての役割を果たしている感じ。でも、音楽雑誌のインタビューとかを読むとすごくミュージシャン的なことを言っていたりするじゃない。音楽的なことを語れるんだよね。俺なんかは、語る前に弾け! とか思っちゃうけど(笑)、そういう言葉をメディアで発信することで今のファンの人たちにちゃんと響いているんだとしたら、それはそれで1つの方法論だとも思う。僕は若い頃ミュージシャンという存在を認めてほしくて喧嘩ばかりしてたので、若いミュージシャンもすべからく認めているんです。どんな音楽でも"バンドやってます"っていうだけで"バンドやってんの!? ギター弾いてるの? 何持ってるの? レスポール?"ってなる。楽器にも興味があるし、楽器を弾いているその人に興味があるので、プロだろうとアマチュアだっろうとバンドやってますミュージシャンやってますって言うと嬉しいんだけど、それミュージシャンじゃなくてメンバーだよね? っていうのが、ちょっとだけ悲しい。



R:いつも思っていたのが、世良さんは野村義男さんとか僕とかマーティ(・フリードマン)とか、いろんなギタリストとプレイしていながらその一人一人の良さを引き出してくれる、オジー・オズボーンみたいな人だなと。



S:あっはっは(笑)!



―なるほど~。



R:ロック界のボスっていうかね。すごく好きにやらせてくださるし、面白がってくれるんです、僕が変なフレーズを弾いたりするのを。受け皿がすごく大きくて、安心しますね。もちろん緊張もするんですけど。世良さんとのリハーサルは、逆に精神的に楽になる。それを"世良セラピー"と呼んでいます(笑)。



S:上手い(笑)。



R:リハーサルが始まる前に私生活の悩みをちょっと聞いてもらったりして、いつも優しい言葉でほぐしてくれるっていうかね。ピリピリしたところがなくて。すごくのびのびと好き放題やらせてくださいますし。



S:でも、世の中的なイメージは怖そうって言われるよ。



―まぁ、怖いでしょう(笑)。



R:僕も初めて世良さんと合奏するリハーサルに行く前の数日間は相当ナーバスになってましたよ(笑)。実際はまったく違っていたけれど、そのイメージがあったからこそ、先輩への尊敬の念を忘れずに、その中で自分なりのチャレンジができるというか。僕は世良さんと演奏する時はギターシンセサイザーを使うんですが、コーラスマシンも使うので2人でやるクイーンの曲とかも、すごく濃密なことができて。そういうチャレンジをさせてもらったりしています。





Photo by Takeaki Hanaya



―ところでツイストの数ある名曲の中からROLLYさんがカヴァーに選んだのは『燃えろいい女』だったわけですが、それはなぜ?



R:当時テレビで『燃えろいい女』を聴いた時に、イントロのコードの響きにすごく痺れまして。実は初めて人前でバンド演奏したのは中学生の時音楽室を借りて演った『銃爪』と『宿無し』だったんですけど、その後に出た『燃えろ~』が大ヒットして、それがすごく印象的で。それまでの曲とは違った感じもあったし。



S:さわやかだよね。



―CM曲でしたよね、確か。ROLLYさんのライヴ盤を聴きましたが、さらにキラキラ感が増したアレンジになっていて。



R:『燃えろいい女』をライヴでやらせてもらう時は大体アンコールで最後のリピートを相当やるんですが、やればやるほどお客さんが喜んでくれるんですよね。世良さんの歌をより一層デフォルメしていて、それが非常に心地いいんですけど、ご本人としてはどうなのかなと・・・(笑)。



S:いいと思いますよ。最近では一緒にライヴもやったけど、基本ROLLYが好きなようにやってくれていいんです。以前元ホワイトスネイクの(ダグ・)アルドリッチと一緒にやった時に"普通はそのまま演奏して欲しいとか、そのフレーズをちゃんと完コピして欲しいとか言われるのに世良はなんで僕に注文しないの?"って言われたんだけど、僕としては"何を注文するの?"って感じなんですよね。だって僕の歌も演奏もすでに見て知ってるわけだし、そこで期待するのは、そのまま再生することじゃなくて君の演奏を聴きたいんだよって。僕、そういう時にコード表を渡さないんですよ。音資料は渡すけど、譜面も渡さない。そうすると人によってはコードの解釈が違ったりするのが面白くて。こっちはパワーコードで書いていたつもりが、ちゃんと分数コードで起こしてくれていたりする人もいる。だから、ROLLYにしてもそうだけど、一方的に与えられたものを再現してみせるだけのような人とはまずやらないかな。



R:僕もそれは最低限意識しています。



S:そのうえで自分という個性を出しているっていうね。時には100%そっちの個性でもいいんだよってくらい。たとえ自分の個性がゼロになった瞬間があっても負けてはないって思えるし、要するに勝ち負けじゃないと思うんです、音が融合するってことは。僕が今やっているGUILD 9というバンドでは(野村)ヨッちゃんやカシオペアの櫻井(哲夫)くんが弾いてくれていたりするんだけど、さっきも言ったけどバンドメンバーじゃないの。感覚としてプレイヤーが集まっているのが面白い。だから、何やってもいいよっていうのがまずベーシックにあって、それで"つまんねぇ"って言われたらそれは俺のせいだから安心して、と。音屋吉右衛門っていうヨッちゃんとのアコギのユニットもそのスタンス。こういう取材を受けるのも、インタヴューをしてくれている人との言葉でのやり取り=セッションだよね。いいセッションが出来れば、いい記事になって出てくる。それを後日読んだ時にいい言葉使ってくれてるなとか、言いたかったこと上手く拾ってくれてるなとか、逆にこの言い方はちゃうやろみたいなのとか、そういうのも含めてセッションなんです。全部がOKじゃなくて、そうじゃないっていう部分があってもいいと思ってる。ROLLYがね、僕の歌うはずだったパートをいきなり歌いだしたりするの。



R:(笑)



S:そういう時、僕はパッとハモりに回って。それで終わった後"それ俺歌うとこだよね"ってあとで笑うっていう、そういうのもあるから面白いものになっていくんだと思う。それで僕も毎回ROLLYにエネルギーをもらっているしね。それにしても、ROLLY独特の表現者としての感性があるよね。『燃えろ~』のデフォルメにしても、その感性がこっちに移っちゃうこともあるくらい(笑)。YouTubeであれを見た次の日にライヴがあったりしたら思わず引っ張られそうになったりするよ。世良公則が世良公則をデフォルメしたものをさらにデフォルメしてどうするって(笑)。そういうエネルギーの行ったり来たりをどこまで共有できて楽しめるかというのが音楽をやっている意味だと思う。



R:抽象画ってあるじゃないですか。音楽のやり取りはあれと似ていますよね。何が描いてあるか分からないから、その人の想像力によって見えるものが違ってくる。世良さんはそれを引き出すのが上手いんです。そして、ギターが上手いですね(笑)。世良さんのブルース的なスライドギターとか、すっごく感心します。オジー・オズボーンと違うのは、ギターが上手いってところ(笑)。



S:上手くはないんだけどね。ROLLYのギターが好きだし、ああいうふうに弾けたらいいよねってスタッフにはよく言ってるよ。今日のあれは自分にはコピーできないなとか。共通点を言ったら顔で弾くところくらいかな(笑)。人に"世良さんって顔で弾きますよね"って言う以上にお前も顔で弾いてるよ! と(笑)。



R:僕ね、顔で弾くつもりじゃなく弾いてるんですけど、そうならない人の演奏に心を打たれないんですよ。これは歌でもドラムでもキーボードでも、すべての楽器に言えることなんですけど、何かを表現している時はその顔に絶対になると思うんです。要するに"丸出し"ってことですよ、人間性の。大阪のミュージシャンとか特に丸出しじゃないですか。そういうのを隠している演奏にはあまりグッとこない。



S:70年代とか80年代の頭くらいの頃、ツイストでヴォーカルをやっている俺に対して世の中の好き嫌いははっきり分かれていたけど、当時から思っていたのは100人いいねって言ってくれたら200人は何だあいつって言っているだろうと。かと言って、そこを繕ってなるべく150くらいにしよう、ともならない。290人が敵でも10人本当に好きな人がいればそれでいいと思って40年やってきているし、逆にそれがエネルギーにもなっているんだよね。それは多分ROLLYが言う"丸出し=さらけ出す"ということに通じてくると思うんだけど、さらけ出している人は俺も好き。ただ、それがカッコいいか悪いかは見る人によると思うし、僕なんかは暑苦しいとか大股開きとか言われてたけど(笑)。そこに問題があるんじゃなくて、そこに掛けてるテンションの問題なんだけど、大股開いているっていうイメージしか残っていない人にはそれでしかないわけ。例えばこういう店でも音楽が流れていたりすると"これ誰?"とか聞いたりする時もあれば、流れているのにまったく耳に入らず話し込んでいる時もある。そんなもんなんだよ、僕らがやっていることって。それ以上でも以下でもないし、人生を語るものでもないし、何かのメッセージを伝えるものでもない。受け取った人の中で何かが生まれて初めてメッセージだしエネルギーになるわけで。音楽なんて右から左にただ流れていくだけのことだけど、人によっては立ち止まってくるっと振り返るかもしれないし、その振り返る人が1人でもいればいいと思ってやってる。僕がよく言うのは、1000人いたら1001人目を作るためにやる、10000人を100000人にしようではなくて、10001人目を作れますか? って。その+1人こそが自分の実力だと思うし、その10001人目に向かうエネルギーをROLLYとかにもらうんだよね。



R:本当にいいこと仰りますよね。僕もすごく特殊な感じで演奏しますし、100人いたら僕のことをいいと言う人は5人くらいなんじゃないかなと思うんですけど、100人いて100人がいいと言ったとしたら、その時点できっと違うことをやると思うんです。でも、気持ちとしては100人全員にいつか"いいね"って言ってもらえたらいいなと思ってやってる。表現の仕方は違うけど、世良さんの言う1001人目、10001人目と同じ感覚だと思うんです。



S:ベクトルは同じだよね。だって、イベントとかで何万人が来ていたとしたら、全部が自分のお客さんじゃないけどステージに出た時に全員びっくりさせてやると思ってやっているもんね。



R:中学の時に聞いたあすなろの話があるんですけど、あすなろの木はヒノキに比べると品質が悪く過小評価されているらしいんですが、明日は昨日より一歩良くなろうって毎日考えている木なんだと。"明日はヒノキになろう、明日はヒノキになろう"って。今でもいい話だなって思うんですけど、理論的にヒノキはヒノキだからなとも思う(笑)。



S:遺伝子的にはなれないよね(笑)。



R:だから、あすなろはあすなろなりに、"昨日のあすなろよりも今日のあすなろ"っていうふうに一歩ずつ進んでいきたいなと50歳を越えた今でも思っています。





ROLLY

ローリー 1963年、大阪府生まれ。グラムロックバンド、すかんちを結成。『恋のマジックポーション』『恋のミラクルサマー』などヒット曲を輩出。1996年に解散するも、2006年、2010年に2度の再結成を果たす。2008年には佐藤研二、高橋ロジャー和久とThe MANJIを結成。バンド活動以外にも、ソロで音楽活動やプロデュースを行うほか、タレントや役者としても活動している。2017年7月5日にThe MANJIのNew Album『TRIPLED』が発売決定。

http://www.rollynet.com/



MASANORI SERA

世良公則 1955年、広島県生まれ。77年11月、世良公則&ツイストとしてシングル『あんたのバラード』でデビュー。『銃爪』、『宿無し』、『燃えろいい女』等のット曲を連発し、78年はシングル3作で計144.2万枚をセールス。同年7月発売のデビューアルバム『世良公則&ツイスト』は日本のロックバンドとして初のアルバムオリコン1位を記録した。81年末にツイストを解散後、ソロとして音楽活動を開始。2017年10月14日にデビュー40周年記念スペシャルライヴ『「ReBORN」~タダイキヌクベシ~大阪野音』の開催が決定。

http://dreamusic.co.jp/sp/sera/40th/

