TrySail、初の映像作品上映イベントを6月24日にお台場で開催

5月24日(水)に6枚目のシングル「adrenaline!!!」をリリースした、麻倉もも・雨宮天・夏川椎菜の、女性声優3人によるトライアングルガールズユニット・TrySail。そのライブ映像商品の"プレミア上映会"が6月24日(土)に開催されることが決定した。

来たる6月28日(水)に、TrySail"初"のライブ映像Blu-ray&DVD「TrySail First Live Tour "The Age of Discovery"」がSACRA MUSICよりリリースされるが、それに先駆けた、"世界最速上映"となるプレミア上映会となる。

本商品は、2月26日(日)にパシフィコ横浜・国立大ホールにて開催されたワンマンライブ 「LAWSON presents TrySail First Live Tour "The Age of Discovery" calling at YOKOHAMA」の模様を完全収録したライブBlu-ray&DVD。プレミア上映会では、そのライブ本編部分を"全編"、さらにこのイベント当日限定のTrySailからの特別メッセージ映像も上映される。

そして本イベントでは、入場者特典として、デスクや棚などに立てて飾れる「TrySail First Live Tour "The Age of Discovery" ジャケットイラスト特製スタンディ・ポストカード」がプレゼントされる。プレミア上映会のチケットは、6月16日(金)12:00より、ローソンチケットにて受付開始となる。各詳細は公式サイトにて。

■「TrySail First Live Tour "The Age of Discovery" プレミア上映会」開催概要

【日程】2017年6月24日(土)

【会場】ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

【開演】13:30 (※開場は13:00頃を予定)

【上映内容】「TrySail First Live Tour "The Age of Discovery"」のライブ本編全編&TrySailスペシャルメッセージ映像

【料金】全席指定2,000円(税込) ※1人4枚まで申込可能

【受付期間】6月16日(金)12:00~6月18日(日)23:59

【当落発表・入金発券期間】6月20日(火)15:00~6月22日(木)23:00まで

【入場者特典】TrySail First Live Tour "The Age of Discovery" ジャケットイラスト特製スタンディ・ポストカード

※TrySailメンバー登壇の舞台挨拶は行われない。

※イベント全体の上映時間は約150分予定。

※映像商品内の特典映像は上映されない。