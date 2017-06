ハローキティが最強の美女戦士"ワンダーウーマン"に! 洋画と初コラボ

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と、DCコミックを実写化した映画『ワンダーウーマン』(8月25日公開)のコラボレーションが決定し、そのビジュアルが15日、公開された。ハローキティが洋画のプロモーションでコラボするのは今回が初めて。

『ワンダーウーマン』は、女性だけの島で育った好奇心豊かなプリンセスのダイアナ(ガル・ガドット)が外の世界を知り、人々の争いを止めるため、最強の美女戦士"ワンダーウーマン"として立ち上がる姿を描いた作品。圧倒的な美女で最強の戦士でありながらも、島で育ったことから世間知らずなチャーミングな姿も時折見せ、その意外なギャップも魅力となり、全世界から愛されるキャラクターとして支持を集めている。

今回、"ワンダーウーマン"とコラボするハローキティは、レディー・ガガなど海外セレブのファンも多く、世界中から愛される日本を代表するキャラクター。パティ・ジェンキンス監督も「私、ハローキティが大好きなの! ワンダーウーマン×ハローキティ コラボ、本当に大好き!ワンダーウーマンはみんなから愛されていて、みんな心にワンダーウーマンを秘めている。そんなワンダーウーマンをみんなが大好きなハローキティがリードしてくれるなんて、本当に素晴らしいわ!」と、歓喜のコメントを寄せている。

6月17日より発売される『ワンダーウーマン』の前売り券の特典情報も発表。ワンダーウーマンのコスプレをしたキティがキーホルダーになった「ワンダーウーマン×ハローキティ コラボラバーキーホルダー」、または、1941年、原作コミックに女性のスーパーヒーローとしてセンセーショナルなデビューを飾ったワンダーウーマンの初登場DCコミックの日本限定復刻版「ワンダーウーマン初登場DCコミックス(1941年)限定復刻版」のどちらかを選べる。劇場のみでの展開で、数量限定、無くなり次第終了となる。





