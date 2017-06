岩田剛典、コブラとの2ショットに「なんとも言えない気分」

『HiGH&LOW』プロジェクトと、東京・よみうりランドがコラボし、作品の世界観を完全再現した「HiGH&LOW THE MUSEUM」、超巨大レストランで出演者が好きなメニューを再現した「HiGH&LOW THE LAND」が、6月14日(水)15時よりスタート。開幕を記念して行われたプレス発表会に、出演者たちが登壇した。



『HiGH&LOW』プロジェクトとは、ドラマ、映画、Hulu配信、コミック、SNS、オリジナルアルバム、ライブツアーと様々なメディアコンテンツが連動していく、日本テレビと、EXILEや三代目 J Soul Brothers らが所属するLDHの共同事業。



この日は、劇中に登場するチーム、山王連合会のメンバーを演じる岩田剛典(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE、EXILE)、鈴木伸之(劇団EXILE)、町田啓太(劇団EXILE)、山下健二郎(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)、佐藤寛太(劇団EXILE)、佐藤大樹(EXILE、FANTASTICS)、八木将康(劇団EXILE)、天野浩成、岩谷翔吾(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、山本彰吾(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)が登壇。それぞれが「THE LAND」「THE MUSEUM」の魅力をアピールした。



場内を実際に回ったという岩田は「山王連合会のメンバーとARで撮影できるスペースがあり、世界観を存分に楽しめます」とおすすめポイントを紹介。また、「(自身が演じている役の)コブラと一緒に写真を撮りました」と自身が演じる山王連合会のリーダーとの2ショット撮影をしたことを明かし、「なんとも言えない気分でした(笑)」と笑顔を見せた。



そんな中、山下は佐藤寛太、佐藤大樹とともにコラボレーションしたアトラクションの1つ「山王バンデッド」に乗ったことを明かし、「非常に楽しかったです」と振り返る。しかし絶叫マシーンが苦手という大樹について、「乗ったあと、顔が青かったです」と暴露。対する大樹は「最前列をお薦めされたんですけど、全力でお断りしました(笑)」と白状していた。続いて、3人のプライベートでの仲を問われると、山下は「めちゃくちゃ嫌いですね(笑)」と真顔で即答し、寛太から「なんてこと言うんですか!」とツッコまれる。そのツッコミを受けて、山下は「仲いいです。一緒にご飯行ったり、仲良くさせてもらってます」と3人の仲を語りつつも、再度仲の良さを聞かれると「基本的には嫌いですね(笑)」と冗談めかして、会場を盛り上げていた。



そして、最後は岩田が代表して「2017年は『HiGH&LOW』一色の一年にしていきたいという想いで、EXILE TRIBE総出で盛り上げていきます」とアピールしてイベントを終えた。



「THE LAND」「THE MUSEUM」は9月10日(日)まで開催予定。映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY』は8月19日(土)、映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION』は11月11日(土)に全国公開される予定。

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。