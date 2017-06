［岩田剛典］野外イベントで滝のような汗　革ジャンがアダ？「ミスりました」

期間限定イベント「HiGH&LOW THE LAND」「HiGH&LOW THE MUSEUM」のプレス発表会に出席した岩田剛典さん

ダンス&ボーカルグループ「三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE」(三代目JSB)の岩田剛典さんが14日、よみうりランド(東京都稲城市)で行われた期間限定イベント「HiGH&LOW THE LAND」「HiGH&LOW THE MUSEUM」のプレス発表会に出席。発表会は野外で行われ、革ジャン着用で登場した岩田さんは途中から汗が止まらなくなり、登壇者でただ一人、タオルが手放せない状態に。革ジャンを脱ぐと司会者から「岩田さんが裸になるんじゃないかと思いましたよ」とからかわれて照れ笑いし、「革ジャンはちょっとミスりましたね」と反省しきりだった。

「HiGH&LOW THE LAND」「HiGH&LOW THE MUSEUM」は、「EXILE TRIBE」によるエンターテインメントプロジェクト「HiGH&LOW」の期間限定イベント。「THE LAND」は、ドラマや映画に登場する「山王商店街」の夏祭りをイメージした屋外飲食スペースで、「THE MUSEUM」は、劇中のセットやキャストが実際に使用したバイク、衣装、小道具などを展示し、ARを使って出演者と記念撮影もできる。ともに今月14日から9月10日までオープンする。

発表会で、岩田さんは「水分補給をしっかりとしていただいて、夏のイベントを楽しんでいただけたらなって思います」と笑顔で呼びかけていた。発表会には鈴木伸之さん、町田啓太さん、山下健二郎さん、佐藤寛太さんらも出席した。

「HiGH&LOW」は、ドラマや映画、SNS、配信、マンガ、オリジナルベストアルバム、ライブなどが連動したプロジェクトで、「山王連合会」「White Rascals」「鬼邪高校」「RUDE BOYS」「達磨一家」の五つのチームが拮抗(きっこう)するSWORD地区を舞台に、男たちのプライドを懸けた壮絶な戦いや仲間との友情、絆などを描いた。

劇場版「HiGH&LOW THE MOVIE」の続編となる「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」8月19日、「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」が11月11日に公開される。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。